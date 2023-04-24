СК Днепр-1 после поражения от Зари отставал от Шахтера на 8 зачетных баллов, да еще и опустился на третью позицию. Впрочем, у подопечных Александра Кучера было два матча в запасе – и первый из них надо было провести с Рухом. Львовяне шли в зоне переходных матчей, не выиграв ни одного из последних пяти поединков и продемонстрировав крайне слабый футбол (хотя недавно они отобрали очки у Динамо).

Ожидалось, что столь уязвимого соперника днепровцы вынесут в одни ворота. В первые полчаса так и было – "спортклубовцы" тотально контролировали ход встречи и забили два гола. Уже на 8-й минуте Сарапий открыл счёт, замкнув подачу Пихалёнка с углового. Панькив парировал, но Эдуард тут же добил.

На 27-й Китела сбил Рубчинского в собственной штрафной. Арбитр назначил пенальти, а Довбик уверенно его реализовал – 2:0! Между этими эпизодами могли отличиться Гуцуляк и Адамюк, которые пробивали с близкого расстояния. Алексей при замыкании прострела не попал в створ, а удар головой от Владимира вытащил Панькив.

Казалось что это конец, но дальше случилось нечто невероятное. На 32-й минуте дала о себе знать уязвимая оборона СК Днепр-1 – обычный лонгбол в штрафную площадку "спортклубовцев" создал огромные проблемы для Сарапия и Сватка. Последний в борьбе с Руничем отбросил мяч назад, на пустую линию штрафной.

Там был только Таллес, который сразу же выстрелил в ближний угол. Валеф зацепил мяч, но не спас – 2:1!

Впрочем, это была не главная его ошибка во встрече. Через шесть минут Мысык со своей половины вынес мяч куда-то в направлении Климчука, а Валеф вышел на перехват за пределы штрафной.

Голкипер вышел, а мяч забавно перескочил над его головой. Климчук сразу же добавил скорости и забил в пустые – 2:2! Именно с этим счетом команды и отправились на перерыв. Возвращение Валефа в основу получилось феерическим.

А во втором тайме СК Днепр-1 столкнулся с кризисом в атаке. За 45 минут основного времени подопечные Александра Кучера не создали ни одного интересного момента. Вспомнить можно разве что кросс Маттариты на Адамюка на дальнюю штангу. Панькив не дотянулся до мяча, но и Владимир замкнуть не успел.

Плюс, был эпизод с бисиклетой Гуцуляка, после которой мяч задел руку Ляха – пенальти за это не дали. Хотя подов был.

Казалось, что СК Днепр-1 не спасет победу. Ошибка Валефа сразу напомнила ляп голкипера Раду, вследствие которого Интер потерял проиграл чемпионство год назад. Теперь потерять шансы на золото могли подопечные Александра Кучера.

Впрочем, судьба улыбнулась "спортклубовцам" в компенсированное время. Когут, который вышел на замену, зацепился за подачу от Пихаленка, отклеился от защитника и пробил с близкого расстояния. 3:2 Это был решающий гол.

СК Днепр-1 празднует победу и возвращается на вторую позицию в турнирной таблице. Заря держится в двух очках позади, Шахтер – на пять впереди. У команды Александра Кучера остаётся игра в запасе.

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