СК Днепр-1 спас победу над Рухом и вернулся на вторую позицию – дикий ляп Валефа едва не создал сенсацию
В рамках поединка 22-го тура УПЛ СК Днепр-1 одолел Рух (3:2). Отчёт читайте на "Футбол 24".
СК Днепр-1 после поражения от Зари отставал от Шахтера на 8 зачетных баллов, да еще и опустился на третью позицию. Впрочем, у подопечных Александра Кучера было два матча в запасе – и первый из них надо было провести с Рухом. Львовяне шли в зоне переходных матчей, не выиграв ни одного из последних пяти поединков и продемонстрировав крайне слабый футбол (хотя недавно они отобрали очки у Динамо).
Ожидалось, что столь уязвимого соперника днепровцы вынесут в одни ворота. В первые полчаса так и было – "спортклубовцы" тотально контролировали ход встречи и забили два гола. Уже на 8-й минуте Сарапий открыл счёт, замкнув подачу Пихалёнка с углового. Панькив парировал, но Эдуард тут же добил.
На 27-й Китела сбил Рубчинского в собственной штрафной. Арбитр назначил пенальти, а Довбик уверенно его реализовал – 2:0! Между этими эпизодами могли отличиться Гуцуляк и Адамюк, которые пробивали с близкого расстояния. Алексей при замыкании прострела не попал в створ, а удар головой от Владимира вытащил Панькив.
Казалось что это конец, но дальше случилось нечто невероятное. На 32-й минуте дала о себе знать уязвимая оборона СК Днепр-1 – обычный лонгбол в штрафную площадку "спортклубовцев" создал огромные проблемы для Сарапия и Сватка. Последний в борьбе с Руничем отбросил мяч назад, на пустую линию штрафной.
Там был только Таллес, который сразу же выстрелил в ближний угол. Валеф зацепил мяч, но не спас – 2:1!
Впрочем, это была не главная его ошибка во встрече. Через шесть минут Мысык со своей половины вынес мяч куда-то в направлении Климчука, а Валеф вышел на перехват за пределы штрафной.
Голкипер вышел, а мяч забавно перескочил над его головой. Климчук сразу же добавил скорости и забил в пустые – 2:2! Именно с этим счетом команды и отправились на перерыв. Возвращение Валефа в основу получилось феерическим.
А во втором тайме СК Днепр-1 столкнулся с кризисом в атаке. За 45 минут основного времени подопечные Александра Кучера не создали ни одного интересного момента. Вспомнить можно разве что кросс Маттариты на Адамюка на дальнюю штангу. Панькив не дотянулся до мяча, но и Владимир замкнуть не успел.
Плюс, был эпизод с бисиклетой Гуцуляка, после которой мяч задел руку Ляха – пенальти за это не дали. Хотя подов был.
Казалось, что СК Днепр-1 не спасет победу. Ошибка Валефа сразу напомнила ляп голкипера Раду, вследствие которого Интер потерял проиграл чемпионство год назад. Теперь потерять шансы на золото могли подопечные Александра Кучера.
April 24, 2023
Впрочем, судьба улыбнулась "спортклубовцам" в компенсированное время. Когут, который вышел на замену, зацепился за подачу от Пихаленка, отклеился от защитника и пробил с близкого расстояния. 3:2 Это был решающий гол.
СК Днепр-1 празднует победу и возвращается на вторую позицию в турнирной таблице. Заря держится в двух очках позади, Шахтер – на пять впереди. У команды Александра Кучера остаётся игра в запасе.
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