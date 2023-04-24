В матче 22-го тура УПЛ днепряне в добавленное время вырвали победу у львовян. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

СК Днепр-1 в матче с Рухом уже в середине первого тайма вел 2:0 и решил, что дело сделано. Другого мнения был соперник, который еще до перерыва в течение 5 минут сумел забить дважды и восстановить статус-кво. К слову, вина во втором голе целиком и полностью лежит на бразильском голкипере днепрян Максе Валефу, который вернулся в основу команды Кучера.

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Все шло к боевой ничьей, пока на третьей добавленной к матчу минуте вышедший на замену Когут не вырвал победу для СК Днепр-1 и, таким образом, вернул его в борьбу за золото УПЛ.

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