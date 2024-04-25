Кубок Италии, 1/2 финала (ответный матч)

Аталанта – Фиорентина – 4:1 (первый матч – 0:1)

Голы: Коопмейнерс, 8, Скамакка, 75, Лукман, 90+4, Пашалич, 90+8 – Кварта, 68

Аталанта в третий раз под руководством Джан Пьеро Гасперини пробилась в финал Кубка Италии. Две предыдущие решающие встречи "богиня" проиграла Лацио и Ювентусу – третья попытка преподнесла баргамаскам старого обидчика, который сейчас переживает настоящий кризис.

Пижонство и дубль предшественника Довбика в видеообзоре матча Лацио – Ювентус – 2:1

Ответный полуфинальный матч с Фиорентиной получился непростым. Гостям удалось сравнять счёт на 68-й минуте благодаря голу Кварты – этот результат вполне устраивал команду Винченцо Итальяно. Поэтому на 70-й минуте Гасперини пошёл ва-банк и выпустил в атаку двух игроков, заменив центрального защитника и опорника. И именно эти футболисты – Лукман и Пашалич – забили по мячу в компенсированное ко второму тайму время, воспользовавшись численным преимуществом после удаления Миленковича. Причём Адемола записал на свой счёт гол+пас.

Финал Кубка Италии между Аталантой и Ювентусом будет сыгран 15 мая в Риме на Олимпико.

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