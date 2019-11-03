Дебютний гол Де Лігта у відеоогляді матчу Торіно – Ювентус – 0:1

Ювентус мінімально переміг Торіно в туринському дербі в рамках 11-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Торіно – Ювентус.

Торіно та Ювентус у напруженому матчі дуже довго не могли виявити сильнішого. В першому таймі відзначитись не вдалось нікому. Вже ближче до кінця поєдинку після подачі з кутового Ігуаїн скинув на Де Лігта, а той ударом з лету розстріляв ворота Сірігу. Цікаво, що цей гол став дебютним для нідерландця в офіційних матчах за Ювентус.

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Таким чином, Ювентус продовжує втримувати першу позицію з 29 пунктами в активі, Торіно з 11 очками розташувався на 13 місці.

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