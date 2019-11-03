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Роналду ударил локтем защитника Торино – арбитр проигнорировал грубость звезды Ювентуса

08:26 46 Читати українською
Роналду ударил локтем защитника Торино – арбитр проигнорировал грубость звезды Ювентуса
Криштиану Роналду / Tuttosport

Звезде Ювентуса Криштиану Роналду в матче 11-го тура Серии А против Торино не понравилась плотная опека со стороны защитника "быков".

 
Маттейс Де Лигт 70’
70’ Маттейс Де Лигт

На 65-й минуте матча португалец, находясь в штрафной площадке соперника, ударил локтем защитника Торино Армандо Иццо. Футболист сборной Италии упал на газон, изображая нечеловеческие муки. Роналду только посмеялся со своего опекуна. Арбитр матча Даниэле Довере никак не отреагировал на эпизод.

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Напомним, что в туринском дерби минимальную победу одержал Ювентус, который продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А. Торино после этого поражения занимает 13 место, но уже сегодня может опуститься сразу на несколько позиций.

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