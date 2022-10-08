Украинский полузащитник Иван Калюжный удачно дебютировал за Керала Бластерса в 1-м туре чемпионата Индии против Ист Бенгала. Наш соотечественник вышел на поле на 79-й минуте, при шатком счету в пользу своей команды (1:0).

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Уже через две минуты воспитанник Динамо увеличил преимущество хозяев мощным ударом под перекладину с дальней дистанции. Соперник вскоре счет сократил, но Калюжный почти сразу показал, кто главный на поле. Протянув мяч почти из центра поля, украинец под давлением защитника ворвался в штрафную и, несмотря на плотную опеку трех защитников, по дуге отправил мяч в дальний угол. Попытка голкипера в прыжке помешать оказалась запоздалой.

Напомним, Калюжный перешел в Керала Бластерс летом на правах аренды из Александрии. Свою карьеру он начинал в системе Динамо, также успел поиграть за Металлист 1925, Рух и исландский Кефлавик.

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