Український півзахисник Іван Калюжний вдало дебютував за Керала Бластерс у 1-му турі чемпіонату Індії проти Іст Бенгала. Наш співвітчизник вийшов на поле на 79-й хвилині, за хиткого рахунку на користь своєї команди (1:0).

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Вже за дві хвилини вихованець Динамо збільшив перевагу господарів потужним ударом під поперечину з дальної дистанції. Суперник за трохи рахунок скоротив, але Калюжний майже одразу показав, хто головний на полі. Протягнувши м'яч майже з центра поля, українець під тиском захисника увірвався у штрафний майданчик і, попри щільну опіку трьох оборонців, по дузі відправив м'яч у дальній кут. Спроба голкіпера у стрибку завадити виявилась запізнілою.

Нагадаємо, Калюжний перейшов у Керала Бластерс влітку на правах оренди з Олександрії. Свою кар'єру він розпочинав у системі Динамо, також встиг пограти за Металіст 1925, Рух та ісландський Кефлавік.

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