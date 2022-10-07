Чемпионат Индии 2022/23, 1-й тур

Керала Бластерс – Ист Бенгал – 3:1

Голы: Луна, 71, Калюжный, 81, 89 – Алекс, 87

Команды провели достаточно спокойный первый тайм, в котором команды не смогли отличиться голами. Не удавалось забить и большую часть второй половины – Луна на 71 минуте открыл счет во встрече.

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А после выхода Калюжного на поле на 79-й минуте команды сразу начали забивать. Сначала Иван удвоил преимущество своей команды. Алекс один мяч отквитал, однако Калюжный на 89-й минуте добил соперника.

Отметим, что Иван перебрался в Керала Бластерс летом на правах аренды, а права на него принадлежат Александрии. Свою карьеру Калюжный начинал в системе Динамо, также успел поиграть за Металлист 1925, Рух, Александрию и исландский Кефлавик.

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