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Дебютный дубль Гризманна и феерия голов в видеообзоре матча Барселона – Бетис – 5:2

00:45 14 Читати українською
Дебютный дубль Гризманна и феерия голов в видеообзоре матча Барселона – Бетис – 5:2
Барселона – Бетис – 5:2

Барселона разгромила Бетис во втором туре Ла Лиги (5:2). Смотрите видео голов и обзор матча.

42’ Антуан Гризманн
50’ Антуан Гризманн
56’ Карлес Перес
61’ Жорди Альба
77’ Артуро Видаль
 
Набиль Фекир 15’
Лорен Морон 80’
15’ Набиль Фекир
42’ Антуан Гризманн
50’ Антуан Гризманн
56’ Карлес Перес
61’ Жорди Альба
77’ Артуро Видаль
80’ Лорен Морон

Барселона принимала Бетис во втором туре чемпионата Испании и одержала уверенную победу со счетом 5:2.

Гости первыми вышли вперед. Голом на 15 минуте отличился новичок команды Фекир. Еще в первом тайме Гризманн дебютным голом за Барселону сравнял счет.

Барселона – Бетис: Гризманн отличился дебютным дублем за каталонцев в официальном матче

В начале второго тайма каталонцы забили еще три гола. На 77 минуте Видаль сделал счет 5:1, через 2 минуты Лорен установил окончательный результат во встрече – 5:2.

Каталонцы набрали первые очки в сезоне и поднялись в середину турнирной таблицы, а Бетис из-за плохой разницы голов опустился на последнее место Примеры.

Барселона яскраво перестріляла Бетіс – Грізманн приміряв роль Мессі, оформивши дубль і асист

1-й тайм:

2-й тайм:

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