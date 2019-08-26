Дебютный дубль Гризманна и феерия голов в видеообзоре матча Барселона – Бетис – 5:2

Барселона разгромила Бетис во втором туре Ла Лиги (5:2). Смотрите видео голов и обзор матча.

Барселона принимала Бетис во втором туре чемпионата Испании и одержала уверенную победу со счетом 5:2.

Гости первыми вышли вперед. Голом на 15 минуте отличился новичок команды Фекир. Еще в первом тайме Гризманн дебютным голом за Барселону сравнял счет.

Барселона – Бетис: Гризманн отличился дебютным дублем за каталонцев в официальном матче

В начале второго тайма каталонцы забили еще три гола. На 77 минуте Видаль сделал счет 5:1, через 2 минуты Лорен установил окончательный результат во встрече – 5:2.

Каталонцы набрали первые очки в сезоне и поднялись в середину турнирной таблицы, а Бетис из-за плохой разницы голов опустился на последнее место Примеры.

Барселона яскраво перестріляла Бетіс – Грізманн приміряв роль Мессі, оформивши дубль і асист

1-й тайм:

2-й тайм: