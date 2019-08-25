Барселона яскраво перестріляла Бетіс – Грізманн приміряв роль Мессі, оформивши дубль і асист

Барселона на власному полі перемогла Бетіс у 2-му турі іспанської Прімери (5:2). Огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Обидві команди розпочали чемпіонат несподіваними поразками: Барселона після розкішного гола Адуріса поступилася Атлетіку, а Бетіс вдома програв Вальядоліду. У другому турі суперники намагалися реабілітуватися. Каталонці не могли розраховувати на травмованих Мессі та Суареса – на флангах атаки вийшли Рафінья та Карлес Перес, а центрі нападу Грізманн.

Атлетік – Барселона: відсутність Мессі як вирок каталонській атаці, дебют де Йонга та Грізманна і геніальний Адуріс

Барселона з перших хвилин взяла м'яч під контроль і тотально тиснула на ворота суперника. От тільки гольових моментів бракувало, адже зазвичай володіння в гостроту перетворює Мессі. Господарі провели пару хороших атак, однак Бетіс тримався.

А на 15-й хвилині андалусійці шокували Камп Ноу, відкривши рахунок у зустрічі. Каналес видряпав м'яч у центрі поля та віддав на Лорена, а той класним пасом у розріз вивів на удар Фекіра. Набіль забив дебютний гол за "вердібланкос" в офіційному матчі.

Бетіс повернувся до оборони. До того ж дуже низької. Ініціатива була повністю в руках господарів. Під завісу тайму вони організували хорошу атаку, яку якісним пасом на Альбу розпочав Бускетс. Далі простріл на Рафінью, однак удар заблокував Сідней.

Втім, через декілька хвилин Барселона все ж зрівняла рахунок: Семеду прорвався по бровці, Перес перевів на Роберто, а той елегантним обвідним пасом у штрафний майданчик закинув на Грізманна. Антуан дотягнувся до м'яча та відзначився першим голом за Барселону.

По перерві домінація каталонців продовжилася. Партнери створили момент для Переса, але в нього не вийшов удар. А от у Грізманна виходило все. На 50-й хвилині він отримав м'яч на лінії штрафного майданчика й ідеально послав круглого під дальню стійку – дубль "маленького принца"!

Карлес Перес мав ще одну спробу забити, а потім ще одну. З третьої все вдалося – Семеду справа прорвався до лінії воріт і відпасував "під себе" на Переса. Карлес чітко пробив повз голкіпера в сітку та закріпив перевагу Барси.

Незабаром рахунок став розгромним, коли геніальністю ще раз засяяв Бускетс. Хавбек запресингував суперників біля чужого штрафного майданчика та відразу асистував Альбі – Жорді майстерно обіграв воротаря легким ударом по центру.

Відаль з'явився на полі замість Бускетса, а через 3 хвилини забив. Герої все ті ж – Роберто, Перес, Грізманн. Відаль отримав пас на порожні ворота та загнав м'яч у "дев'ятку". Бетіс відповів на це своїм шедевром, коли де Йонг не дотягнувся до передачі, а Лорен з-за меж штрафного бахнув у верхній кут воріт тер Стегена.

На цьому все завершилося. У Барселони на поле вийшов 16-річний юнак Анссумане Фаті, дебютував Хуніор Фірпо, а Жерар Піке насолоджувався 500-м офіційним матчем у складі рідного клубу.

5:2 – впевнена та красива перемога Барселони. Каталонці набрали перші очки в сезоні та піднялися в середину турнірної таблиці, а Бетіс через погану різницю голів опустився на останнє місце Прімери.