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Барселона яскраво перестріляла Бетіс – Грізманн приміряв роль Мессі, оформивши дубль і асист

25 серпня 23:53 591 Читать на русском
Барселона яскраво перестріляла Бетіс – Грізманн приміряв роль Мессі, оформивши дубль і асист
Антуан Грізманн – герой матчу

Барселона на власному полі перемогла Бетіс у 2-му турі іспанської Прімери (5:2). Огляд матчу читайте на "Футбол 24".

42’ Антуан Грізманн
50’ Антуан Грізманн
56’ Карлес Перес
61’ Жорді Альба
77’ Артуро Відаль
 
Набіль Фекір 15’
Лорен Морон 80’
15’ Набіль Фекір
42’ Антуан Грізманн
50’ Антуан Грізманн
56’ Карлес Перес
61’ Жорді Альба
77’ Артуро Відаль
80’ Лорен Морон

Обидві команди розпочали чемпіонат несподіваними поразками: Барселона після розкішного гола Адуріса поступилася Атлетіку, а Бетіс вдома програв Вальядоліду. У другому турі суперники намагалися реабілітуватися. Каталонці не могли розраховувати на травмованих Мессі та Суареса – на флангах атаки вийшли Рафінья та Карлес Перес, а центрі нападу Грізманн.

Атлетік – Барселона: відсутність Мессі як вирок каталонській атаці, дебют де Йонга та Грізманна і геніальний Адуріс

Барселона з перших хвилин взяла м'яч під контроль і тотально тиснула на ворота суперника. От тільки гольових моментів бракувало, адже зазвичай володіння в гостроту перетворює Мессі. Господарі провели пару хороших атак, однак Бетіс тримався.

А на 15-й хвилині андалусійці шокували Камп Ноу, відкривши рахунок у зустрічі. Каналес видряпав м'яч у центрі поля та віддав на Лорена, а той класним пасом у розріз вивів на удар Фекіра. Набіль забив дебютний гол за "вердібланкос" в офіційному матчі.

Бетіс повернувся до оборони. До того ж дуже низької. Ініціатива була повністю в руках господарів. Під завісу тайму вони організували хорошу атаку, яку якісним пасом на Альбу розпочав Бускетс. Далі простріл на Рафінью, однак удар заблокував Сідней.

Втім, через декілька хвилин Барселона все ж зрівняла рахунок: Семеду прорвався по бровці, Перес перевів на Роберто, а той елегантним обвідним пасом у штрафний майданчик закинув на Грізманна. Антуан дотягнувся до м'яча та відзначився першим голом за Барселону.

По перерві домінація каталонців продовжилася. Партнери створили момент для Переса, але в нього не вийшов удар. А от у Грізманна виходило все. На 50-й хвилині він отримав м'яч на лінії штрафного майданчика й ідеально послав круглого під дальню стійку – дубль "маленького принца"!

Карлес Перес мав ще одну спробу забити, а потім ще одну. З третьої все вдалося – Семеду справа прорвався до лінії воріт і відпасував "під себе" на Переса. Карлес чітко пробив повз голкіпера в сітку та закріпив перевагу Барси.

Незабаром рахунок став розгромним, коли геніальністю ще раз засяяв Бускетс. Хавбек запресингував суперників біля чужого штрафного майданчика та відразу асистував Альбі – Жорді майстерно обіграв воротаря легким ударом по центру.

Відаль з'явився на полі замість Бускетса, а через 3 хвилини забив. Герої все ті ж – Роберто, Перес, Грізманн. Відаль отримав пас на порожні ворота та загнав м'яч у "дев'ятку". Бетіс відповів на це своїм шедевром, коли де Йонг не дотягнувся до передачі, а Лорен з-за меж штрафного бахнув у верхній кут воріт тер Стегена.

На цьому все завершилося. У Барселони на поле вийшов 16-річний юнак Анссумане Фаті, дебютував Хуніор Фірпо, а Жерар Піке насолоджувався 500-м офіційним матчем у складі рідного клубу.

5:2 – впевнена та красива перемога Барселони. Каталонці набрали перші очки в сезоні та піднялися в середину турнірної таблиці, а Бетіс через погану різницю голів опустився на останнє місце Прімери.

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