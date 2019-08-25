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Барселона – Бетис: Гризманн отличился дебютным дублем за каталонцев в официальном матче

25 августа 23:36 116 Читати українською
Барселона – Бетис: Гризманн отличился дебютным дублем за каталонцев в официальном матче
Антуан Гризманн / ФК Барселона

Нападающий Барселоны Антуан Гризманн вывел свою команду вперед в поединке против Бетиса.

42’ Антуан Гризманн
50’ Антуан Гризманн
56’ Карлес Перес
61’ Жорди Альба
77’ Артуро Видаль
 
Набиль Фекир 15’
Лорен Морон 80’
15’ Набиль Фекир
42’ Антуан Гризманн
50’ Антуан Гризманн
56’ Карлес Перес
61’ Жорди Альба
77’ Артуро Видаль
80’ Лорен Морон

На 41 минуте поединка второго тура чемпионата Испании нападающий Барселоны Гризманн отличился дебютным голом за каталонцев в официальном матче.

Француз получил хорошую передачу от Серхи Роберто в штрафной, и опередив защитника, точно пробил по воротам. На перерыв команды ушли при счете 1:1.

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В начале второго тайма Гризманн вывел свою команду вперед. Нападающий получил мяч у штрафной соперника и нанес точный обводной удар под дальнюю штангу.

Напомним, Гризманн перешел в Барселону из мадридского Атлетико со скандалом. Каталонцы заплатили за француза 120 млн евро.

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