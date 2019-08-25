Барселона – Бетис: Гризманн отличился дебютным дублем за каталонцев в официальном матче

Нападающий Барселоны Антуан Гризманн вывел свою команду вперед в поединке против Бетиса.

На 41 минуте поединка второго тура чемпионата Испании нападающий Барселоны Гризманн отличился дебютным голом за каталонцев в официальном матче.

Француз получил хорошую передачу от Серхи Роберто в штрафной, и опередив защитника, точно пробил по воротам. На перерыв команды ушли при счете 1:1.

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В начале второго тайма Гризманн вывел свою команду вперед. Нападающий получил мяч у штрафной соперника и нанес точный обводной удар под дальнюю штангу.

Напомним, Гризманн перешел в Барселону из мадридского Атлетико со скандалом. Каталонцы заплатили за француза 120 млн евро.