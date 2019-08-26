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Дебютний дубль Грізманна і феєрія голів у відеоогляді матчу Барселона – Бетіс – 5:2

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Дебютний дубль Грізманна і феєрія голів у відеоогляді матчу Барселона – Бетіс – 5:2
Барселона – Бетіс – 5:2

Барселона розтрощила Бетіс у другому турі Ла Ліги (5:2). Дивіться відео голів та огляд матчу.

42’ Антуан Грізманн
50’ Антуан Грізманн
56’ Карлес Перес
61’ Жорді Альба
77’ Артуро Відаль
 
Набіль Фекір 15’
Лорен Морон 80’
15’ Набіль Фекір
42’ Антуан Грізманн
50’ Антуан Грізманн
56’ Карлес Перес
61’ Жорді Альба
77’ Артуро Відаль
80’ Лорен Морон

Барселона приймала Бетіс у другому турі чемпіонату Іспанії і здобула впевнену перемогу з рахунком 5:2.

Гості першими вийшли вперед. Голом на 15 хвилині відзначився новачок команди Фекір. Ще у першому таймі Грізманн дебютним голом за Барселону зрівняв рахунок.

Барселона – Бетіс: Грізманн відзначився дебютним дублем за каталонців у офіційному матчі

На початку другого тайму каталонці забили ще три голи. На 77 хвилині Відаль зробив рахунок 5:1, через 2 хвилини Лорен встановив остаточний результат у зустрічі – 5:2.

Каталонці набрали перші очки в сезоні та піднялися в середину турнірної таблиці, а Бетіс через погану різницю голів опустився на останнє місце Прімери.

Барселона яскраво перестріляла Бетіс – Грізманн приміряв роль Мессі, оформивши дубль і асист

1-й тайм:

2-й тайм:

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Відеоновини Антуан Грізманн Антуан Грізманн Барселона Барселона Бетіс Бетіс Іспанія Барселона - Бетіс
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