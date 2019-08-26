Дебютний дубль Грізманна і феєрія голів у відеоогляді матчу Барселона – Бетіс – 5:2

Барселона розтрощила Бетіс у другому турі Ла Ліги (5:2). Дивіться відео голів та огляд матчу.

Барселона приймала Бетіс у другому турі чемпіонату Іспанії і здобула впевнену перемогу з рахунком 5:2.

Гості першими вийшли вперед. Голом на 15 хвилині відзначився новачок команди Фекір. Ще у першому таймі Грізманн дебютним голом за Барселону зрівняв рахунок.

Барселона – Бетіс: Грізманн відзначився дебютним дублем за каталонців у офіційному матчі

На початку другого тайму каталонці забили ще три голи. На 77 хвилині Відаль зробив рахунок 5:1, через 2 хвилини Лорен встановив остаточний результат у зустрічі – 5:2.

Каталонці набрали перші очки в сезоні та піднялися в середину турнірної таблиці, а Бетіс через погану різницю голів опустився на останнє місце Прімери.

Барселона яскраво перестріляла Бетіс – Грізманн приміряв роль Мессі, оформивши дубль і асист

1-й тайм:

2-й тайм: