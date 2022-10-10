Бывший полузащитник Ромы и сборной Италии Даниэле Де Росси начинает тренерскую карьеру. Как информирует портал ForzaRoma.info, 39-летний специалист достиг соглашения с феррарским СПАЛом. "Бело-небесные" также намекнули на назначение Де Росси на пост главного тренера в своём официальном Твиттере.

Де Росси забавно отпраздновал победу Италии на Евро-2020, проехавшись животом по столу в раздевалке

Контракт будет подписан до лета 2024 года.

На посту главного тренера Де Росси сменит уволенного Роберто Вентурато, под руководством которого феррарцы неудачно стартовали в новом сезоне Серии Б. После 8 туров команда занимает 14-е место в турнирной таблице.

Ранее Де Росси вёл переговоры с Палермо и Беневенто. До недавнего времени легенда Ромы входил в тренерский штаб сборной Италии под руководством Роберто Манчини.

Интересно, что в Кубке Италии СПАЛу предстоит встретиться с Дженоа. Победитель этой пары выйдет на Рому, легендой которой Де Росси является.

Римська авантюра тренера з англійської трясовини: інтриги в темних коридорах, 7000 фунтів і 16-річний перекладач