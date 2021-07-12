Легенда "Скуадры Адзурры" Даниэле Де Росси не сдерживал эмоций после триумфа на чемпионате Европы.

Сборная Италии накануне триумфально завершила выступления на Евро-2020, одолев в финале турнира в серии пенальти Англию.

Италия – Англия – 1:1 (3:2 по пен.) – видео голов и обзор матча

Игроки "Скуадры Адзурры" после празднования на поле продолжили наслаждаться победой в раздевалке. Они традиционно обливались шампанским, пели и танцевали.

Однако наиболее ярко отпраздновал победу бывший полузащитник команды, а ныне тренер по развитию техники сборной Италии Даниэле Де Росси. Зайдя в раздевалку он с разгона запрыгнул животом на стол, который футболисты щедро полили водой, и проехался по нему, имитируя празднование на футбольном поле. Доехав до конца, он оттолкнулся от стола и, сделав кувырок через голову, смешно упал на пол.

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