Колишній півзахисник Роми та збірної Італії Даніеле Де Россі розпочинає тренерську кар'єру. Як інформує портал ForzaRoma.info, 39-річний фахівець досяг угоди з феррарським СПАЛом. "Біло-небесні" також натякнули на призначення Де Россі на посаду головного тренера у своєму офіційному Твіттері.

Де Россі кумедно відсвяткував перемогу Італії на Євро-2020, проїхавшись животом по столу у роздягальні

Контракт буде підписано до літа 2024 року.

На посаді головного тренера Де Россі замінить звільненого Роберто Вентурато, під керівництвом якого феррарці невдало стартували у новому сезоні Серії Б. Після 8 турів команда посідає 14-те місце у турнірній таблиці.

Раніше Де Россі вів переговори з Палермо та Беневенто. Донедавна легенда Роми входив до тренерського штабу збірної Італії під керівництвом Роберто Манчіні.

Цікаво, що в Кубку Італії СПАЛ зустрінеться з Дженоа. Переможець цієї пари вийде на Рому, легендою якої є Де Россі.

Римська авантюра тренера з англійської трясовини: інтриги в темних коридорах, 7000 фунтів і 16-річний перекладач