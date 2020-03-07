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Де Росси ответил на слухи о своем возвращении в Рому

18:10 23 Читати українською
Де Росси ответил на слухи о своем возвращении в Рому
Даниэле Де Росси / beIN SPORTS

Экс-полузащитник Ромы Даниэле Де Росси прокомментировал информацию о том, что он вскоре может возглавить молодежную команду римского клуба.

"Я читал в СМИ информацию о своем возможном возвращении в Рому. Но я никогда не вел переговоров относительно этой должности и не собираюсь заниматься этим прямо сейчас", – цитирует Де Росси Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

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Напомним, Де Росси объявил об окончании профессиональной карьеры в начале этого года. Последним его клубом был Бока Хуниорс. Перед переездом в столицу Аргентины чемпион мира-2006 в течение 17 лет выступал за Рому.

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