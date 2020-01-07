"Хочеться вибити йому зуби бейсбольною битою". Даніеле Де Россі бив Срну та віддав чемпіонську медаль покійному товаришу

"Футбол 24" розповідає про брутального екс-капітана Роми, який завершив кар'єру.

Таких футболістів все менше. Олдскульний легіон Вінні Джонса, Еріка Кантона, Роя Кіна, Франческо Тотті, Паоло Ді Каніо, Дженнаро Гаттузо відходить у минуле, але назавжди залишається у нашій пам’яті. Їхня безкомпромісність, жорсткість, стійкість, відданість певним чітким життєвим принципам викликає повагу. Кожен із них був Особистістю.

Даніеле Де Россі зліплений із такого ж тіста. Він – не без гріха, як і всі перелічені вище персонажі. Багатоматчеві дискваліфікації для нього – норма. Приміром, коли Рома перетнулася із Шахтарем у плей-офф Ліги чемпіонів 2010/11, Де Россі зацідив капітанові "гірників" Даріо Срні, за що отримав три матчі бану. Через півтора року вдарив в обличчя Стефано Маурі під час Римського дербі – знову три поєдинки без Даніеле. Таких епізодів у його кар’єрі – понад десяток. Де Россі, безперечно, "брудний" футболіст. І зневажати б його тотально, проте кожен некрасивий вчинок він замолює благородними жестами, які роблять із нього непопсову ікону.

Де Россі оголосив про завершення кар'єри

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16 березня 2006 року Де Россі вперше одягнув капітанську пов’язку Роми. У домашньому матчі 1/8 фіналу Кубка УЄФА "вовки" обіграли Мідлсбро з рахунком 2:1, але цього виявилося замало для проходу в наступний раунд (в Англії Рома поступилася 0:1).

Через кілька днів римляни приймали Мессіну в рамках 30 туру Серії А. Де Россі забив у ворота суперників, допомігши собі рукою – це помітили всі, окрім суддівської бригади. Арбітр вказав на центр поля, проте Даніеле був іншої думки – підійшов до судді, чесно зізнався у скоєному і попросив не робити йому такої ганьби. Легальних голів Перротти та Аквілані вистачило для перемоги Роми з рахунком 2:1.

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Влітку того ж року Даніеле Де Россі вирушив у складі Скуадри Адзурри на чемпіонат світу у Німеччину. У другому турі італійці зазнали несподіваних проблем із збірною США. Вже на 27-ій хвилині Де Россі перевірив ліктем Браяна Макбрайда на міцність – пряма червона картка. У підсумку – нічия 1:1.

Одразу після матчу Даніеле зайшов у роздягальню американців і вибачився перед жертвою. Після цього публічно попросив вибачення у вболівальників і написав листа у ФІФА з проханням не судити його суворо. Проте – марно. Хавбека дискваліфікували на 4 поєдинки.

Тим часом Скуадра Адзурра впевнено долала раунд за раундом. Камбек Де Россі видався воістину голлівудським. Він повернувся на поле у фінальному матчі проти Франції, замінивши на 61-ій хвилині Франческо Тотті. Бився, як лев, аж до серії пенальті, а там холоднокровно реалізував свій удар. Італія – чемпіон світу-2006!

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11 серпня 2008 року у Римі двома пострілами із пістолета вбили 48-річного Массімо Пізнолі. Він виявився батьком Тамари Де Россі, другої дружини Даніеле Де Россі, з якою футболіст згодом також розлучиться. Подейкували, що чоловіка "замочили" не просто так – начебто він належав до однієї із мафіозних бригад.

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10 вересня того ж року Де Россі оформив свій перший дубль у футболці національної збірної. Два голи, забиті у ворота Грузії, він присвятив убитому тестеві.

Минув рік. Рома приймає Сієну на Стадіо Олімпіко. Тіфозі гостей затягують на трибунах цинічну фразочку "Де тесть? Де тесть?", намагаючись вивести Де Россі із рівноваги. Їм це вдалося. Даніеле скипів настільки, що кинувся у напрямку трибун, прагнучи навкулачки розібратися із натовпом телепнів. Партнерам заледве вдалося вгамувати праведний гнів Де Россі.

"Ніхто не усвідомлював, що мова йде про вбиту людину, до того ж – вбиту так жорстоко, – скаже згодом хавбек в одному із своїх нечисленних інтерв’ю. – Я не знаю, що мій тесть зробив у житті, але багатьом чомусь здавалося, що він такої смерті заслуговував. Це абсурд! Я своїх почуттів до нього не зміню і свою посвяту (дубль за збірну проти Грузії, – "Футбол 24") не скасую. І байдуже, що про це думають у поліції. Так, наш шлюб із Тамарою розпався, але наше сьогодення і майбутнє – це наша донька, яка поєднала нас назавжди, хто б там що не казав".

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У березні 2016-го вся футбольна Італія прощалася із П’єтро Ломбарді, колишнім адміністратором національної збірної. Починаючи із Мундіалю-2006, Ломбарді та Де Россі поєднувала тісна дружба. Проте, навіть зважаючи на це, вчинок Даніеле – особливий. Прощаючись із покійним товаришем, хавбек Роми та збірної Італії поклав у труну свою медаль чемпіона світу – золоту нагороду, найпрестижніший трофей у кар’єрі. Коштовності – ніщо у порівнянні із людським життям.

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У 10 турі Серії А 2016/17 Рома гостювала на полі Сассуоло і здобула переконливу перемогу 3:1, яка, однак, була затьмарена травмою хавбека "вовків" Алессандро Флоренці. Де Россі поїхав із ним у лікарню, де до 4-ї години ранку підтримував родичів одноклубника і разом із ними очікував на діагноз. Розрив "хрестів" – Флоренці вибув із футболу на півроку, але щирий вчинок Даніеле надав Алессандро сил мужньо сприйняти гірку реальність.

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Восени 2017-го Скуадра Адзурра вперше з 1958 року пролетіла повз Мундіаль. Неймовірна трагедія країни із колосально багатими футбольними традиціями! Поступившись шведам на виїзді (0:1), Італія беззубо штурмувала ворота суперників у домашньому матчі. В атаці не клеїлося практично нічого, а пісок у верхньому ярусі клепсидри невблаганно закінчувався.

Потрібно іти ва-банк і підсилювати напад – це розумів навіть останній у світі лузер серед тренерського цеху. Проте алленаторе Джан П'єро Вентура дає Де Россі вказівку розминатися і готуватися до виходу на поле. Далі – епічні реакція розлюченого Даніеле, який завжди готовий кинутися у вир бою, проте не сьогодні, коли команді так бракує майстра останнього дотику.

Де Россі киває на форварда Наполі Лоренцо Інсіньє, який сидить поруч, і зі словами "Якого х*я мені виходити, якщо нам потрібна перемога, а не нічия?!" ігнорує рішення Вентури. До речі, по праву руку від лідера Роми банку грів Давіде Асторі.

Давіде Асторі – смерть Професіонала, Романтика, Капітана

Підсумкова нічия 0:0. В емоціях Де Россі вирішує закінчити міжнародну кар'єру. Але спершу він заходить в автобус збірної Швеції – там шалене святкування, яке вмить вщухає. Ніхто не очікував побачити непроханого гостя. По-джентльменськи привітавши скандинавів із виходом на Мундіаль, Даніеле вибачився за тіфозі Скуадри Адзурри. Ще перед початком матчу вони гучно освистали державний гімн Швеції. Де Россі горів від сорому і не заспокоївся доти, поки не перепросив суперників. Браво, капітане!

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Ви не знайдете Де Россі в Instagram. Там його просто немає.

"Зараз футболісти, які потрапляють в основний склади Роми, мають більше підписників в Instagram, ніж Мессі, – обурюється він. – Всі старші гравці кажуть, що коли їм було по 20 років, все було по-іншому, і я не виняток. Коли бачу, як молодий футболіст проводить пряму трансляцію в Instagram перед матчем прямо з роздягальні, мені хочеться взяти бейсбольну биту і вибити йому зуби..."

Де Россі – це шалена зарядженість на матч. Де Россі – це рот патріота до мозку кісток, розтулений на ширину трьох пальців під час виконання Il Canto degli Italiani. Де Россі – це олдскул.

Прапороносець із футбольної Червоної книги.

Тепер зі сцени йде і він. Влітку Рома не запропонувала 36-річному Де Россі новий контракт, після чого Даніеле спробував пограти за Бока Хуніорс. За межами Рима він витримав лише півроку – туга за сім'єю переважила. "Гладіатор" оголосив про завершення кар'єри...

*Текст вперше опубліковано навесні 2018-го

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