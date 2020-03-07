Де Россі відповів на чутки про своє повернення в Рому

Екс-півзахисник Роми Даніеле Де Россі прокоментував інформацію про те, що він незабаром може очолити молодіжну команду римського клубу.

"Я читав у ЗМІ інформацію про своє можливе повернення в Рому. Але я ніколи не вів переговорів щодо цієї посади і не збираюся займатися цим прямо зараз", – цитує Де Россі Football Italia з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

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Нагадаємо, Де Россі оголосив про закінчення професіональної кар'єри на початку цього року. Останнім його клубом був Бока Хуніорс. Перед переїздом у столицю Аргентини чемпіон світу-2006 протягом 17 років виступав за Рому.

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