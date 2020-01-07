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Рома трогательным видео провела Де Росси на пенсию

7 января 13:40 178 Читати українською
Рома трогательным видео провела Де Росси на пенсию
Даниэле Де Росси / Reuters

Рома красиво попрощалась со своим экс-капитаном Даниэле Де Росси, который решил завершить карьеру.

Рома вспомнила выступления легенды клуба, опубликовав трогательное видео в своем твиттере с лаконичным сообщением: "Романиста. Капитан. Даниэле Де Росси".

Де Росси объявил о завершении карьеры

Напомним, итальянец объявил о завершении игровой карьеры после не слишком удачного периода в Бока Хуниорс.

Добавим, что Де Росси является живой легендой Ромы. В составе римского клуба опорник провел 17 лет, отыграв 616 матчей и записав в свой актив 63 гола и 54 ассиста.

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