Бывший полузащитник Динамо стал автором голевой передачи в поединке 3-го тура чемпионата Бразилии против Флуминенсе.

Чемпионат Бразилии, 3 тур

Флуминенсе – Интернасьонал – 0:1

Гол: Алемао, 54

Карлос Де Пена, покинувший Динамо после начала полномасштабной войны в Украине, стал соавтором единственного гола в выездном матче 3-го тура бразильского первенства. На старте второго тайма 30-летний уругваец навесил на линию вратарской, а Алешандре Алемао переправил мяч в сетку. Это первое результативное действие Карлоса в новой команде.

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Кроме Де Пены, весь поединок отыграл экс-защитник Металлиста Родриго Моледо. Еще один игрок Интернасьоналя с опытом выступлений в УПЛ – Витао – всю игру провел в запасе. Интересно, что Тайсон уже второй раз подряд не попал в заявку.

Благодаря минимальной победе Интернасьонал набрал 6 очков в 3-х турах и поднялся на 3-ю строчку турнирной таблицы.

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