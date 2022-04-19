Президент киевлян Игорь Суркис рассказал, как иностранные футболисты покидали Украину и вернутся ли назад после нашей победы над Россией.

"Проблема легионеров остро не стояла, потому что их у нас не так много. Кендзера и Вербич на свой страх и риск выехали сами автомобилями. Мы разработали им безопасный маршрут. Витиньо и Де Пена эвакуировались вместе с бразильцами Шахтера. Со всеми ними я постоянно назвал связи.

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Все легионеры Динамо вернутся в клуб, как только в Украине возобновится футбол. Мы уже начали готовиться к еврокубкам, потому что нам предстоит трудный путь через квалификацию. Мы еще не знаем, какое решение будет принято по текущему чемпионату и с какой стадии нам придется стартовать в еврокубках", – цитирует Суркиса FanDay .

Напомним, Карлос Де Пена трудоустроился в Интернасьонале, Витиньо – в Атлетико Паранаэнсе, Беньямин Вербич нашел убежище в Легии, а Томаш Кендзера – в Лехе.

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