Де Пена: Я люблю ненормальность Суареса

Полузащитник киевского Динамо Карлос Де Пена поделился мнением относительно инцидентов, связанных с его звездным соотечественником Луисом Суаресом.

"Да, Суарес периодически срывается, кусается. Но я люблю эту его ненормальность. Луис Суарес помешан на футболе. Он одержим и неудержим, он страстный и безумный. Он заряжен в каждой игре, маниакально голоден до голов и побед. Поэтому он иногда и переходит границу. В конце концов, кто не делал ошибок?

Де Пена: Я счастлив в Динамо

Луис Суарес – футболист с мировым именем, на нем сфокусировано повышенное внимание, за ним пристально следят. Да, в случае с укусом Кьеллини он был неправ, но нельзя судить человека по одному или двум эпизодам. В Уругвае все понимают важность Луиса Суареса. Без него не было бы тех побед, которые есть у Уругвая", – цитирует Де Пену dynamo.kiev.ua.

Напомним, Карлос Де Пена подписал контракт с киевским Динамо в апреле этого года. В этом сезоне 27-летний уругваец забил 4 гола в 9 матчах УПЛ.

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