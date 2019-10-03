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Де Пена: Я люблю ненормальність Суареса

16:57 791 Читать на русском
Де Пена: Я люблю ненормальність Суареса
Карлос Де Пена / ФК Динамо Київ

Півзахисник київського Динамо Карлос Де Пена поділився думкою щодо інцидентів, пов'язаних з його іменитим співвітчизником Луїсом Суаресом.

"Так, Суарес періодично зривається, кусається. Але я люблю цю його ненормальність. Луїс Суарес схиблений на футболі. Він одержимий і нестримний, він пристрасний і божевільний. Він заряджений в кожній грі, маніакально голодний до голів і перемог. Тому він іноді і переходить межу. Зрештою, хто не робив помилок?

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Луїс Суарес – футболіст зі світовим ім'ям, на ньому сфокусована підвищена увага, за ним пильно стежать. Так, у випадку з укусом К'єлліні він був неправий, але не можна судити людину за одним або двома епізодами. В Уругваї всі розуміють важливість Луїса Суареса. Без нього не було б тих перемог, які має Уругвай", – цитує Де Пену dynamo.kiev.ua

Нагадаємо, Карлос Де Пена підписав контракт з київським Динамо у квітні цього року. У цьому сезоні 27-річний уругваєць забив 4 голи в 9 матчах УПЛ.

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Динамо Динамо Луїс Суарес Луїс Суарес Карлос Де Пена Карлос Де Пена
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