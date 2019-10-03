Де Пена: Я счастлив в Динамо

Хавбек Динамо Карлос Де Пена прокомментировал возможное продление контракта с киевлянами.

"Прошлый год я провел в родном Насьонале. У меня истек контракт. Вариантов продолжения карьеры в разных клубах из разных стран было достаточно. Но я не спешил с решением и ждал наиболее подходящий для меня вариант.

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Когда ко мне обратилось Динамо, я сказал, что это интересно, но надо подумать и больше разузнать о команде. Прилетел в Киев в конце марта и, считаю, принял самое правильное решение в моей карьере. Я абсолютно счастлив в Динамо.

Пока не переподписал контракт. Но у меня есть опция продления соглашения. Конечно, я хочу остаться в Динамо. Мне кажется, клуб доволен моей игрой. Сейчас еще только сентябрь, до декабря три месяца.

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Придет время, и мы обсудим это с руководством. Мне невероятно нравится Динамо и украинская столица. Знаете, я всегда наслаждаюсь моментом, сегодняшним днем. Никто не знает, что может случиться завтра. Например, я никогда не мог представить, что судьба занесет меня в Украину", – цитирует Де Пену dynamo.kiev.ua.