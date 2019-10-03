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Барселона одержала волевую победу над Интером – Луис Суарес оформил дубль

00:09 52 Читати українською
Барселона одержала волевую победу над Интером – Луис Суарес оформил дубль

В рамках матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов Интер потерпел поражение на Камп Ноу.

58’ Луис Суарес
85’ Луис Суарес
 
Лаутаро Мартинес 3’
3’ Лаутаро Мартинес
58’ Луис Суарес
85’ Луис Суарес

Барселона быстро захватила контроль над мячом и уже на первых секундах провела атаку с ударом Гризманна метров с 20-ти, который легко поймал Ханданович. Интер ответил на 2-й минуте аж целым голом: Мартинес получил передачу на ход в штрафную и под давлением Лангле пробил тер Штегена с острого угла – 0:1! Шок. Сразу вспомнилась Гранада.

В следующие 10 минут команды играли более спокойно. Барселона продолжила держать мяч и проводить позиционные атаки без особого обострения, а Интер ловил каталонцев на контратаках. Особенно поражали выходы "нерадзурри" из-под прессинга – подопечные Антонио Конте не боялись устраивать перепасовки с Хандановичем перед собственными воротами, а центр поля проходили в два-три касания с передачами пятками. Подобная картина не менялась до самого перерыва.

Во второй трети первого тайма команды обменялись рядом неплохих моментов. Так, на 15-й минуте Гризманну ударом головой из центра штрафной удалось замкнуть подачу Роберто – над перекладиной. Интер ответил на 16-й закидушкой на Мартинеса, который в касание пробросил мяч мимо тер Штегена, но слишком отпустил его от себя. Через несколько минут уже Барселона могла выйти вперёд: сначала Бускетс завершил откровенно хорошую позиционную атаку выстрелом с линии полукруга, а затем Месси пробил с дистанции – Серхио запустил "круглого" над воротами, а Лео отправил в руки Хандановичу.

Интер огрызнулся несколькими контрвыпадами, а на 27-й вообще забил второй гол – это Кандрева принял диагональ на правый край штрафной и выстрелил под ближнюю штангу, однако счёт не изменился из-за офсайда. Через шесть минут после этого эпизода обидеть свою бывшую команду мог Алексис Санчес, получивший пас в штрафную и скинувший "круглого" под удар Барелле, но его в последнюю секунду заблокировал Семеду. Лучшие же моменты гости потеряли на 37-й и 40-й минутах –сначала Мартинес пробил головой с нескольких метров (тер Штеген спас Барсу), а затем Сенси завершил красивую комбинацию ударом с линии штрафной над перекладиной.

Завершение первого тайма осталось за каталонцами, но уровень остроты их моментов явно не дотягивал до голевого. Так, на 41-й минуте по воротам метров с 25-ти низом выстрелил Суарес, но мяч медленно покатился в руки Хандановичу. На 44-й же случилось ещё два эпизода у ворот Интера: сначала Месси пробил со штрафного с дальней дистанции (по центру, в руки Хандановичу), а затем Артур прорвался на левый край и пробил с близкого расстояния – над перекладиной! В конце концов, на отдых команды ушли при минимальном преимуществе Интера.

После перерыва ожидался навал каталонцев, однако на старте второго тайма они не впечатляли. Моментов у ворот Хандановича не возникало, а единственный удар по ним со штрафного метров с 25-ти нанёс Месси – прямо на второй ярус Камп Ноу. Тут в игру неожиданно вмешался Эрнесто Вальверде, который снял Бускетса и выпустил Видаля. Артуро появился на поле на 53-й минуте, а уже на 58-й стал соавтором фантастического гола Суареса: Луис на линии штрафной принял его верховую поперечную передачу и слёту выстрелил в дальний нижний угол – 1:1! Шедевр!

Впрочем, уже на 60-й Лаутаро Мартинес мог восстановить преимущество Интера, оказавшись с мячом на левом краю штрафной и пробив по воротам метров с 14-ти. Тер Штеген поймал мяч, а в ответной атаке Гризманн оказался на похожей позиции и выстрелил в сетку – впрочем, только с внешней стороны. Эрнесто Вальверде после этого отправил Антуана отдыхать, выпустив Дембеле – и это опять могло принести успех моментально. На 68-й минуте Дембеле подобрал мяч в зоне перед штрафной площадкой и нанес мощный удар с правой – над перекладиной! Ещё через две минуты Усман повторил свой выстрел с более близкой дистанции, но на этот раз получилось слишком высоко.

На 70-х минутах команды собирались с силами. Ничего интереснее, чем жёлтая карточка Алексиса Санчеса, уже сидевшего на скамейке запасных, в этот период не происходило – команды занимались позиционной борьбой, не стесняясь мелких фолов. На 80-х же Интер попытался вырвать победу, сделав несколько подходов к штрафной, а на 84-й минуте упуств прекрасный момент для взятия ворот тер Штегена – это Мартинес ворвался на ударную позицию и пробил метров с 15-ти, однако попал в Лангле.

Наказание за расточительность пришло мгновенно. На 85-й минуте Месси прорвался к штрафной, собрав на себе трёх футболистов Интера, и выкатил поперечную передачу на линию Суаресу. Луис же в касание пробросил себе мяч на ход, вырвавшись один-на-один с Хандановичем и переиграв его в ближнем бою – 2:1! На 89-й добить гостей мог и Лео, но его удар с близкой дистанции Ханданович взял.

Барселона до финального свистка провела ещё несколько неплохих атак, однако забить третий гол подопечным Эрнесто Вальверде так и не удалось. О команде Антонио Конте и говорить нечего – она была полностью обессилена, поэтому о навале на последних секундах оставалось только мечтать. В конце концов, матч завершился волевой победой Барселоны, которая набрала 4 очка и вышла на вторую позицию в группе F. Интер с одним зачётным баллом держится на третьем месте.

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Барселона Барселона Лига чемпионов Барселона - Интер Интер Интер
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