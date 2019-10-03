Барселона одержала волевую победу над Интером – Луис Суарес оформил дубль

В рамках матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов Интер потерпел поражение на Камп Ноу.

Барселона быстро захватила контроль над мячом и уже на первых секундах провела атаку с ударом Гризманна метров с 20-ти, который легко поймал Ханданович. Интер ответил на 2-й минуте аж целым голом: Мартинес получил передачу на ход в штрафную и под давлением Лангле пробил тер Штегена с острого угла – 0:1! Шок. Сразу вспомнилась Гранада.

В следующие 10 минут команды играли более спокойно. Барселона продолжила держать мяч и проводить позиционные атаки без особого обострения, а Интер ловил каталонцев на контратаках. Особенно поражали выходы "нерадзурри" из-под прессинга – подопечные Антонио Конте не боялись устраивать перепасовки с Хандановичем перед собственными воротами, а центр поля проходили в два-три касания с передачами пятками. Подобная картина не менялась до самого перерыва.

Во второй трети первого тайма команды обменялись рядом неплохих моментов. Так, на 15-й минуте Гризманну ударом головой из центра штрафной удалось замкнуть подачу Роберто – над перекладиной. Интер ответил на 16-й закидушкой на Мартинеса, который в касание пробросил мяч мимо тер Штегена, но слишком отпустил его от себя. Через несколько минут уже Барселона могла выйти вперёд: сначала Бускетс завершил откровенно хорошую позиционную атаку выстрелом с линии полукруга, а затем Месси пробил с дистанции – Серхио запустил "круглого" над воротами, а Лео отправил в руки Хандановичу.

Интер огрызнулся несколькими контрвыпадами, а на 27-й вообще забил второй гол – это Кандрева принял диагональ на правый край штрафной и выстрелил под ближнюю штангу, однако счёт не изменился из-за офсайда. Через шесть минут после этого эпизода обидеть свою бывшую команду мог Алексис Санчес, получивший пас в штрафную и скинувший "круглого" под удар Барелле, но его в последнюю секунду заблокировал Семеду. Лучшие же моменты гости потеряли на 37-й и 40-й минутах –сначала Мартинес пробил головой с нескольких метров (тер Штеген спас Барсу), а затем Сенси завершил красивую комбинацию ударом с линии штрафной над перекладиной.

Завершение первого тайма осталось за каталонцами, но уровень остроты их моментов явно не дотягивал до голевого. Так, на 41-й минуте по воротам метров с 25-ти низом выстрелил Суарес, но мяч медленно покатился в руки Хандановичу. На 44-й же случилось ещё два эпизода у ворот Интера: сначала Месси пробил со штрафного с дальней дистанции (по центру, в руки Хандановичу), а затем Артур прорвался на левый край и пробил с близкого расстояния – над перекладиной! В конце концов, на отдых команды ушли при минимальном преимуществе Интера.

После перерыва ожидался навал каталонцев, однако на старте второго тайма они не впечатляли. Моментов у ворот Хандановича не возникало, а единственный удар по ним со штрафного метров с 25-ти нанёс Месси – прямо на второй ярус Камп Ноу. Тут в игру неожиданно вмешался Эрнесто Вальверде, который снял Бускетса и выпустил Видаля. Артуро появился на поле на 53-й минуте, а уже на 58-й стал соавтором фантастического гола Суареса: Луис на линии штрафной принял его верховую поперечную передачу и слёту выстрелил в дальний нижний угол – 1:1! Шедевр!

Впрочем, уже на 60-й Лаутаро Мартинес мог восстановить преимущество Интера, оказавшись с мячом на левом краю штрафной и пробив по воротам метров с 14-ти. Тер Штеген поймал мяч, а в ответной атаке Гризманн оказался на похожей позиции и выстрелил в сетку – впрочем, только с внешней стороны. Эрнесто Вальверде после этого отправил Антуана отдыхать, выпустив Дембеле – и это опять могло принести успех моментально. На 68-й минуте Дембеле подобрал мяч в зоне перед штрафной площадкой и нанес мощный удар с правой – над перекладиной! Ещё через две минуты Усман повторил свой выстрел с более близкой дистанции, но на этот раз получилось слишком высоко.

На 70-х минутах команды собирались с силами. Ничего интереснее, чем жёлтая карточка Алексиса Санчеса, уже сидевшего на скамейке запасных, в этот период не происходило – команды занимались позиционной борьбой, не стесняясь мелких фолов. На 80-х же Интер попытался вырвать победу, сделав несколько подходов к штрафной, а на 84-й минуте упуств прекрасный момент для взятия ворот тер Штегена – это Мартинес ворвался на ударную позицию и пробил метров с 15-ти, однако попал в Лангле.

Наказание за расточительность пришло мгновенно. На 85-й минуте Месси прорвался к штрафной, собрав на себе трёх футболистов Интера, и выкатил поперечную передачу на линию Суаресу. Луис же в касание пробросил себе мяч на ход, вырвавшись один-на-один с Хандановичем и переиграв его в ближнем бою – 2:1! На 89-й добить гостей мог и Лео, но его удар с близкой дистанции Ханданович взял.

Барселона до финального свистка провела ещё несколько неплохих атак, однако забить третий гол подопечным Эрнесто Вальверде так и не удалось. О команде Антонио Конте и говорить нечего – она была полностью обессилена, поэтому о навале на последних секундах оставалось только мечтать. В конце концов, матч завершился волевой победой Барселоны, которая набрала 4 очка и вышла на вторую позицию в группе F. Интер с одним зачётным баллом держится на третьем месте.