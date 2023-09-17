"Понятия не имею, почему не играю с первых минут. Вы должны спросить тренера. Я делаю то, что хочет тренер, поэтому отыграл 1 и 6 минут в двух последних матчах. Единственное, что я могу сделать, это работать на поле. Остальное – решение тренера.

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Я действительно не так много играл в последних четырех матчах. Это ужасно и, конечно, неприятно. Разумеется, я всегда хочу играть", – цитирует де Лигта Sky Sports.

Кроме того, нидерландец, за которого Бавария заплатила в прошлом году 67 миллионов евро, отметил, что Томас Тухель не сообщал ему, что де Лигт стал третьим в иерархии центрбеков команды. За четыре тура Бундеслиги Маттейс суммарно отыграл всего 37 минут.

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