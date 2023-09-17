Захисник Баварії Маттейс де Лігт не приховує, що його не влаштовує статус гравця ротації.

"Поняття не маю, чому не граю з перших хвилин. Ви повинні запитати тренера. Я роблю те, що хоче тренер, тому відіграв 1 та 6 хвилин у двох останніх матчах. Єдине, що я можу зробити, це працювати на полі. Решта – рішення тренера.

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Я справді не так багато грав у останніх чотирьох матчах. Це жахливо і, звісно, неприємно. Зрозуміло, я завжди хочу грати", – цитує де Лігта Sky Sports.

Окрім того, нідерландець, за якого Баварія торік заплатила 67 мільйонів євро, зазначив, що Томас Тухель не повідомляв йому, що де Лігт став третім в ієрархії центрбеків команди. Водночас за чотири тури Бундесліги Маттейс сумарно відіграв лише 37 хвилин.

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