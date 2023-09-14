Де Лигт разочаровывает главного тренера Баварии, сообщает издание TZ. Томасу Тухелю не нравится, как Маттейс начинает атаки.

По мнению наставника, нидерландец слишком медленный в работе с мячом, отдает слишком много поперечных передач и редко играет вертикально.

Бавария рискует остаться без звезды перед матчем с прямым конкурентом за лидерство в Бундеслиге

Именно поэтому в начале сезона де Лигт проигрывает конкуренцию Киму и Упамекано. Все три матча Бундеслиги защитник начал в запасе.

Впрочем, по информации источника, Маттейс четко понимает претензии тренера и готов работать над собой, чтобы вернуться в основу.

24-летнего центрбека защищает руководство Баварии. Боссам очень нравится характер и бойцовские качества футболиста.

Сразу после международной паузы де Лигт может получить большой шанс. Уже в пятницу Бавария играет с Байером, а у Маттейса больше времени на восстановление, чем у Кима.

Де Лигт перешел в Баварию из Ювентуса год назад за 67 миллионов евро. Он остается вторым самым дорогим игроком команды после Кейна.