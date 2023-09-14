Тухель разочарован в самом дорогом защитнике Баварии – за звезду вписывается руководство клуба
Нидерландский защитник Маттейс де Лигт проигрывает конкуренцию за место в стартовом составе Баварии.
Де Лигт разочаровывает главного тренера Баварии, сообщает издание TZ. Томасу Тухелю не нравится, как Маттейс начинает атаки.
По мнению наставника, нидерландец слишком медленный в работе с мячом, отдает слишком много поперечных передач и редко играет вертикально.
Бавария рискует остаться без звезды перед матчем с прямым конкурентом за лидерство в Бундеслиге
Именно поэтому в начале сезона де Лигт проигрывает конкуренцию Киму и Упамекано. Все три матча Бундеслиги защитник начал в запасе.
Впрочем, по информации источника, Маттейс четко понимает претензии тренера и готов работать над собой, чтобы вернуться в основу.
24-летнего центрбека защищает руководство Баварии. Боссам очень нравится характер и бойцовские качества футболиста.
Сразу после международной паузы де Лигт может получить большой шанс. Уже в пятницу Бавария играет с Байером, а у Маттейса больше времени на восстановление, чем у Кима.
Де Лигт перешел в Баварию из Ювентуса год назад за 67 миллионов евро. Он остается вторым самым дорогим игроком команды после Кейна.