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Де Лаурентіс розчарувався в Гаттузо – президент Наполі хоче повернути Анчелотті

19 січня 20:08 1041 Читать на русском
Де Лаурентіс розчарувався в Гаттузо – президент Наполі хоче повернути Анчелотті
Дженнаро Гаттузо та Карло Анчелотті / Фото Rossoneri Siamo Noi

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс залишився розлюченим після поєдинку 20-го туру Серії А проти Фіорентини (0:2).

 
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Фіорентина на виїзді здолала Наполі та похитнула крісло Дженнаро Гаттузо. Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс хоче звільнити італійського фахівця, повідомляє Gazzetta dello Sport.

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За інформацією видання, функціонер хотів би повернути на посаду головного тренера Карло Анчелотті, з яким клуб попрощався на початку грудня. Нагадаємо, Анчелотті вже встиг працевлаштуватись в англійському Евертоні.

Під керівництвом Гаттузо неаполітанці програли 4 останніх матчі чемпіонату Італії з 5-ти. Після 20-ти турів Серії А Наполі перебуває на 11-й сходинці, маючи в активі 24 очки.

Фіорентина впевнено переграла Наполі, Лаціо завдяки хет-трику Іммобіле знищив Сампдорію і наблизився до другої сходинки

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Італія Наполі Наполі Карло Анчелотті Карло Анчелотті Ауреліо Де Лаурентіс Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо Наполі - Фіорентина
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