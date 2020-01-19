Гаттузо – о серии поражений Наполи: Мы достигли дна – у команды нет души

Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо прокомментировал поражение от Фиорентины (0:2) в 20 туре Серии А, которое стало для его команды третьим подряд.

"Мы должны прежде всего попросить прощения перед фанатам и всем городом, потому что наше выступление было ужасным. Мы не имеем права искать себе оправдание, мы достигли дна и должны выяснить, что происходит. Игроки Наполи будто впервые встретились утром, надели майки и вышли на поле. У нас полностью отсутствует организация и единство.

ПСЖ готов вдвое увеличить зарплату лидеру Наполи – парижане попытаются отговорить его от перехода в Манчестер Юнайтед

Это странно, потому что команда старательно тренируется в течение недели и хорошо справляется, но когда игроки Наполи выходят на поле, они ничего не могут показать. Я не могу это объяснить, потому что чувствовал, что в матче с Фиорентиной команда продемонстрирует отличное выступление, но меня подвели. У команды нет души. Мы думали, что оправляемся от прежней ситуации, но, видимо, мы все еще болеем.

Мы должны держаться вместе, прислушиваться к тому, что говорят игроки, и выяснить, как мы можем выйти из этой ситуации. Наполи сделал больше, чем просто шаг назад", – сказал Гаттузо в эфире DAZN.

Напомним, Дженнаро Гаттузо пришел в Наполи после отставки Карло Анчелотти. Под его руководством команда сыграла 5 матчей в Серии А, в которых потерпела 4 поражения. Сейчас "адзурри" занимают 13 место в турнирной таблице.

Фиорентина легко победила Наполи, Лацио благодаря хет-трику Иммобиле уничтожил Сампдорию и приблизился ко второму месту