Фиорентина легко победила Наполи, Лацио благодаря хет-трику Иммобиле уничтожил Сампдорию и приблизился ко второму месту

В субботу, в рамках 20-го тура, в Серии А состоялось несколько матчей. Счет и отчет о поединках читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2019/20, 20-й тур

Лацио – Сампдория – 5:1

Голы: Кайседо, 7, Иммобиле, 16 (пен), 21, 65 (пен.), Бастуш, 54 – Линетти, 70

Удаление: Чабот, 74 (Сампдория)

Сассуоло – Торіно – 2:1

Голы: Бога, 61, Берарди, 73 – Ринкон, 20

Наполи – Фиорентина – 0:2

Голы: Кьеза, 26, Влахович, 74

Обладатель третьей ступеньки Лацио в субботу открывал 20-й тур поединком против Сампдории. Римляне перед этим матчем на четыре очка отставали от второй ступеньки, однако имея игру в запасе, могли потенциально опередить Интер. Уже с первых минут "бело-голубые" взялись за дело: Фелипе Кайседо забил в пустые ворота после ошибки защитника. Позже за игру рукой арбитр назначил пенальти, который уверенно реализовал Иммобиле. За пять минут Чиро отметился дублем, забив с игры.

После перерыва Бастуш довел счет до неприличного, красиво попав в правую девятку. Позже защитник гостей снова неосторожно сыграл в своей штрафной, задев мяч рукой, и Чиро, реализовав одиннадцатиметровый, записал в свой актив хет-трик. За несколько минут Кароль Линетти несколько подсластил горечь поражения своей команды, забив один гол, однако, вряд ли это порадовало команду.

Торино на выезде несколько неожиданно уступил Сассуоло. Гости забили в середине первого тайма усилиями Ринкона и ушли на перерыв с комфортным счетом. Хозяева собрались и в течение девяти минут сумели сравнять и выйти вперед: Жереми Бога и Доменико Берарди выстрелами в девятку добыли для своей команды столь необходимую победу.

Наполи в родных стенах принимал Фиорентину, плохо начав поединок. Уже на 20-й минуте хозяев от пенальти спасло лишь вмешательство VAR, а на 26-й очередная атака "фиалок" завершилась передачей Бенасси с правого фланга в штрафную на Кьезу, который ударом с "носка" попал в дальний угол – 0:1! Хозяева огрызнулись дальним выстрелом Зелински на 30-й минуте (мимо девятки), однако уже через минуту Фиора забила второй раз усилиями Кутроне – Патрик расстрелял ближний угол с правого края штрафной, но гол отменили из-за офсайда.

На старте второго тайма Наполи мог отыграться, однако выстрел Инсинье метров с 25-ти в левый нижний угол пришёлся в штангу. Фиорентина же на 56-й минуте едва не забила второй гол после блестящей комбинации, в завершении которой Кьеза вышел один-на-один, однако переиграть Оспину в ближнем бою не удалось. На 74-й "фиалки" уже не простили соперника: Влахович вошел на правый край штрафной и красивым обводным ударом попал под дальнюю штангу – 0:2! Этот гол оказался победным. Наполи потерпел четвертое поражение в пяти последних матчах, приблизив отставку Дженнаро Гаттузо.

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