Де Хеа показал Агуэро неприличный жест накануне дерби Манчестера, – The Sun

Напряжение перед дуэлью Манчестер Сити и МЮ в рамках полуфинала Кубка английской лиги и так высокая, но Давид Де Хеа решил подлить масла в огонь.

Голкипер манкунианцев Давид Де Хеа случайно встретил форварда Сити Серхио Агуэро, сообщает британский таблоид The ​​Sun.

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Эпизод случился у входа одного из манчестерских ресторанов. Испанский вратарь не растерялся и по-дружески показал своему будущему визави два средних пальца.

Стоит отметить, что Де Хеа и Агуэро поддерживают дружеские отношения еще со времен совместных выступлений за мадридский Атлетико.

29 января Манчестер Сити и МЮ встретятся в рамках ответного матча полуфинала Кубка английской лиги, первый поединок завершился победой команды Агуэро (3:1).

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