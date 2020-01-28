Зинченко ожидает безнадежное дерби Манчестера, долг Ливерпуля и охота на грандов в Испании – топ-5 матчей мидвика

Кубки Испании и английской лиги, долгожданная встреча в АПЛ, эпическая битва в Италии – все это ожидает болельщиков в ближайшие 2 дня. Футбол 24 представляет анонс самых горячих противостояний мидвика.

Вест Хэм – Ливерпуль

29 января, 21:45. Лондон, Лондон Стэдиум

Прямая трансляция на территории Украины не запланирована

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Почему стоит смотреть: Поединок состоится в рамках 18-го тура АПЛ, ведь тогда Ливерпуль был занят клубным чемпионатом мира и мерсисайдцам позволили перенести игру с Вест Хэмом. "Молотобойцы" имели амбициозные планы перед стартом сезона, но уже зимой стало понятно, что команда будет бороться за выживание во внутреннем первенстве. Сейчас команда Андрея Ярмоленко находится на 17-й строчке в шаге от зоны вылета, поэтому мотивации лондонцам не приубавить. Сам украинец продолжает восстанавливаться от травмы и пропустит игру.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп пожертвовал Кубком Англии и Кубком лиги, чтобы сосредоточиться на АПЛ и Лиге чемпионов. Учитывая валидольный матч против Вулверхэмптона (2:1) и педантичность немецкого специалиста – недооценки соперника не стоит ожидать. В случае победы Ливерпуль увеличит отрыв от Ман Сити до 19-ти очков, что окончательно убьет интригу, которая и без того находится в коме уже в ходе последнего месяца. Единственная неприятность для Клоппа – это отсутствие фоварда Садио Мане из-за травмы.

Прогноз: Помилование не будет. Ливерпуль уничтожит соперника, интересно только, с какой разницей мячей.

Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед

29 января, 21:45. Манчестер, Этихад Стэдиум

Прямая трансляция на Setanta Sport

Почему стоит смотреть: Потому что манчестерское дерби пропускать нельзя. Встреча состоится в рамках ответного матча 1/2 финала Кубка английской лиги, первый поединок между принципиальными соперниками на Олд Траффорд завершился победой подопечных Гвардиолы со счетом 3:1. "Горожане" упустили шанс навязать Ливерпулю борьбу за чемпионство во внутреннем первенстве, поэтому могут сосредоточиться на других турнирах. Хозяева победили в последних 7-ми матчах из 8-ми (ничья с Кристал Пэлас). До Лиги чемпионов, на которую Сити вероятно будет делать ставку в нынешнем сезоне, еще больше месяца, это позволяет Гвардиоле не экономить силы, хотя кадровая ситуация в клубе положительная.

Александр Зинченко после операции потерял постоянное место в старте команды, но не опускает руки. Главный тренер удивляет своим отношением к украинцу, который может начать игру со стартового свистка, а на следующий поединок остаться вне заявки. Учитывая, что Зина провел матч против Фулхэма (4:0) на скамейке запасных, Александр по тенденции имеет все шансы попасть в стартовый список против МЮ.

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В свою очеред лазарет Манчестер Юнайтед не пуст, что влияет на игру команды. "Красные дьяволы" проиграли три из 4-х последних матчей АПЛ и, несмотря на 5-ю строчку, подопечным Сульшера будет очень трудно ворваться в топ-4. Также, по информации СМИ, в команде царит гнетущая атмосфера, не хватает лидера, а потенциальную отставку Сульшера не обсуждал только ленивый.

Прогноз: Манчестер Сити однозначно станет финалистом Кубка английской лиги. Только гандикап команды Гвардиолы в два мяча, может повлиять на расслабленность "горожан", но судя по форме "Юнайтед" – это не спасет гостей.

Сарагоса – Реал

29 января, 22:00. Сарагоса, Ромареда

Прямая трансляция на MEGOGO

Почему стоит смотреть: В Кубке Испании уже стадия 1/8 финала, а потому встречи становятся все более принципиальными. Один из претендентов на выход в Ла Лигу Сарагоса, которая побеждает уже 5 поединков подряд, имеет амбициозную цель выбить мадридцев из турнира. После 24-х туров Сегунды команда находится на 4-м месте, отставая от лидера турнирной таблицы на 4 очка. В предыдущем раунде Сарагоса уже имела успешный опыт с представителем Ла Лиги, жертвой арагонцев стала Мальорка (3:1).

Мадридцы сейчас в предвкушении тяжелого периода матчей Лиги чемпионов, противостояния с Атлетико и Эль Классико, которое может решить судьбу внутреннего первенства. Машина Зидана хотя и завоевывает результат, но игру "сливочных" трудно назвать убедительной, матчи против Саламанки (3:1) и Вальядолида – тому подтверждение. Ожидается, что французский наставник побережет ключевых исполнителей перед субботним мадридским дерби и попытается пройти дальше в Кубке малой кровью.

Прогноз: Реал однозначно является фаворитом встречи, но сосредоточенность королевского клуба сразу на трех турнирах может сыграть с ним злую шутку. Вероятно, Сарагоса покинет турнир с гордо поднятой головой.

Интер – Фиорентина

29 января, 21:45. Милан, Джузеппе Меацца

Прямая трансляция на территории Украины не запланирована

Почему стоит смотреть: Четвертьфинал Кубка Италии порадует фанатов поединком миланцев и флорентийцев. Интер покинул Лигу чемпионов осенью и может спокойно сосредоточиться на внутреннем Кубке и первенстве, ведь очевидно, что Лига Европы не представляет интереса для Антонио Конте. За последние три матча Серии А миланцы неожиданно потеряли 6 очков, поэтому фаны ожидают реабилитации любимцев. Осенью прошлого года Конте высоко поднял планку с требованиями относительно результатов, поэтому сезон без трофеев будет считаться для Интера провальным.

У Фиорентины одна цель – попасть в еврокубки по итогам сезона. 13-е место в Серии А приводит сомнения относительно достижения цели, поэтому победа в Кубке Италии была бы очень кстати для "фиалок". В предыдущем раунде Фиора со скрипом прошла Аталанту Руслана Малиновского (2:1), которая была ближе к выходу в 1/4 финала турнира.

Прогноз: У Интера почти нет причин, чтобы потерять путевку в полуфинал турнира. Одной из изюминок матча может стать дебют Кристиана Эриксена, который 28 января подписал контракт с "нерадзурри".

Барселона – Леганес

30 января, 20:00. Барселона, Камп Ноу

Прямая трансляция на территории Украины не запланирована

Почему стоит смотреть: За путевку в четвертьфинал турнира Барса сразится с аутсайдером Примеры Леганесом. Каталонцы подходят к матчу не в лучшей. Новый наставник "блаугранас" Кике Сетьен пока не убедил болельщиков в своем гении. Провальная игра во внутреннем первенстве против Валенсии (0:2), которая спровоцировала потерю первого места, а также бледный матч против Ибицы (2:1) в предыдущем раунде Кубка Испании, заставляют задуматься о рациональности отставки бывшего наставника Эрнесто Вальверде.

Леганесу наоборот терять почти нечего. Бывшая команда Андрея Лунина прежде всего пытается сохранить прописку в Ла Лиге, ведь 19-е место в турнирной таблице и 15 очков после 21-го тура – не внушают оптимизма. Путь "пепинерос" в 1/8 финала не был слишком тернистым, жертвами представителя Примеры стали – Андорра, Мурсия и Эбро.

Прогноз: Фактически нет сомнения, что Барселона получит путевку в следующий раунд турнира. Однако Леганесу не стоит опускать руки, а лучше еще раз пересмотреть поединок своего соперника против Ибицы.

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