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Де Хеа показав Агуеро непристойний жест напередодні дербі Манчестера, – The Sun

20:55 519 Читать на русском
Де Хеа показав Агуеро непристойний жест напередодні дербі Манчестера, – The Sun
Давід Де Хеа та Серхіо Агуеро / Фото Goal.com

Напруга перед дуеллю Ман Сіті та МЮ в рамках півфіналу Кубка англійської ліги і так висока, але Давід Де Хеа вирішив підлити масла у вогонь.

 

Голкіпер манкуніанців Давід Де Хеа випадково зустрів форварда Сіті Серхіо Агуеро, повідомляє британський таблоїд The Sun.

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Епізод трапився біля входу одного з манчестерських ресторанів. Іспанський воротар не розгубився і по-дружньому показав своєму майбутньому візаві два середніх пальці.

Варто відзначити, що Де Хеа та Агуеро підтримують дружні стосунки ще з часів спільних виступів за мадридський Атлетіко.

29 січня Ман Сіті та МЮ зустрінуться в рамках матчу-відповіді півфіналу Кубка англійської ліги, перший двобій завершився перемогою команди Агуеро (3:1).

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