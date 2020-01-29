Манчестер Юнайтед официально договорился о трансфере Бруну Фернандеша

Португальский хавбек Бруну Фернандеш вскоре попробует свои силы в АПЛ.

Манчестер Юнайтед достиг согласия с лиссабонским Спортингом по трансферу Бруну Фернандеша, информирует официальный сайт манкунианцев.

"Красным дьяволам" осталось согласовать с футболистом условия личного контракта, а португалец еще должен пройти медосмотр в новом клубе.

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Сумма трансфера официально не сообщается, однако авторитетные источники уверяют, что Манчестер Юнайтед выплатит 55 млн евро сразу, а еще 25 млн могут поступить на счет Спортинга в виде бонусов.

К слову, Бруну Фернандеш провел 17 матчей в текущем чемпионате Португалии в составе Спортинга, отметившись 8 голами и 7 результативными передачами.