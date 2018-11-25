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Де Хеа может перейти в ПСЖ и стать самым высокооплачиваемым вратарем мира – клуб сэкономит деньги продажей Неймара

13:18 68 Читати українською
Де Хеа может перейти в ПСЖ и стать самым высокооплачиваемым вратарем мира – клуб сэкономит деньги продажей Неймара
Давид Де Хеа / Getty Images

Вратарь Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа летом может сменить прописку с солидной прибавкой к зарплате.

Пари Сен-Жермен планирует бесплатно подписать испанского голкипера, у которого летом заканчивается контракт с Манчестер Юнайтед. Де Хеа до сих пор не подписал с "дьяволами" новое соглашение, поэтому пресса продолжает раскручивать вокруг него слухи.

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Французский клуб якобы готов сделать Давида самым высокооплачиваемым вратарем мира, предложив зарплату в размере 300 тысяч фунтов в неделю. Таким образом, за сезон он будет зарабатывать около 15,5 миллиона фунтов, а за весь 4-летний контракт обогатится на 60 млн, сообщает Daily Mail.

Сейчас испанец получает на Олд Траффорд 200 тысяч фунтов в неделю. К тому же, он не совсем доволен положением команды, которая не демонстрирует положительных результатов, поэтому с радостью сменит клуб. Главный тренер Жозе Моуринью категорически против такого развития событий.

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ПСЖ хочет сэкономить деньги для Де Хеа продажей Неймара в Реал, добавляет источник. Парижане пытаются сбалансировать атакующую и защитную линию и будут строить проект вокруг Килиана Мбаппе.

В нынешнем сезоне Давид Де Хеа провел 13 матчей в АПЛ, но только дважды сумел оставить ворота сухими. Ранее стало известно, что Манчестер Юнайтед может заменить Де Хеа вратарем сборной Англии.

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