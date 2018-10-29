Шмейхель-старший, Чех, Де Хеа и еще 7 лучших голкиперов в истории АПЛ

После паузы на международные матчи в повестку дня возвращается английская Премьер-лига. Подходящее время вспомнить десятку лучших голкиперов за всю историю турнира, считает FourFourTwo.

Невилл Саутхолл

Наибольшие дни славы Великого Нева были еще до статуса игрока Премьер-лиги (а если вы подпишитесь на него в Твиттере, то поймете, что и после этого), но даже на финише своих пиковых лет он был отличным кипером.

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Его рефлексы, возможно, не были уже такими молниеносными как в 80-е, но он тяжело работал, поскольку играл, откровенно говоря, за худшие команды Эвертона, избегая вылета из АПЛ несколько раз. Об этом говорят 5 клин-шитов валлийца на пути к Кубку Англии 1995 года, где в финале был обыгран Манчестер Юнайтед, а за год до этого он остановился в шаге от падения рекорда Эвертона по сухим матчам подряд.

Джо Харт

Легко забыть после его роковых ошибок за сборную Англии и бесцеремонное игнорирование от Пепа Гвардиолы, но Харт – один из лучших голкиперов. В аренде в Бирмингеме и в лучшие годы в Манчестер Сити он набрался уверенности, которая впоследствии получила приставку "само". Тогда она была огромной силой, которая давала веру в собственные силы – то, в чем так нуждаются все вратаря.

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Достаточно лишь взглянуть на полученные комплименты после ухода из Сити в Бернли прошлым летом, чтобы понять, что он значит для новой команды. Аренда в Вест Хэме прошлом году не сработала, но переезд Харта на Терф Мур, кажется, устраивает его гораздо больше: он, возможно, не вернется на свой лучший уровень, но может к нему максимально приблизиться.

Дэвид Джеймс

Заслуживает ли игрок места в этом рейтинге из-за своего послужного списка? Это звучит как ударный комплимент, но вы не можете сыграть 572 матча на самом высоком уровне за пять разных клубов (плюс 53 матча за сборную Англии), если не являетесь хорошим голкипером. Время от времени на протяжении своей длительной карьеры Джеймс был им.

Еще довольно молодым воспитанника Уотфорда подписал Ливерпуль, но не учел, что ему только 22, а вокруг – тонущая команда. Позже он имел несчастье играть за команды с дырявой обороной, например Вест Хэм или Манчестер Сити, но все же сумел хорошо выступать.

Брэд Фридель

Фриделю понадобилось немало времени, чтобы попасть в английский футбол. Попытки Ноттингем Форест, Сандерленда и Ньюкасла подписать его наталкивались на проблемы с получением разрешения на работу, но в конце концов он приехал на Альбион в 1997 году, присоединившись к Ливерпулю.

На Энфилде ему было трудно освоиться, но после переезда в Блэкберн в 2000 году он постепенно стал одним из самых надежных голкиперов страны. Возможно, это произошло потому, что в то время, когда он закрепился в Премьер-лиге ему уже было 30, но он всегда напоминал мудрого старца, с которым любая защита может чувствовать себя комфортно.

Кроме этого, он один из пяти вратарей, забивавших в АПЛ (высший балл вам, если сможете назвать других четырех), а это, конечно, добавляет элемент веселья.

Шей Гивен

Были времена, когда вокруг личности Гивена велись дискуссии – он недооценен или переоцененный кипер. Аргументы сыпались, яростные комментарии накапливались, а семьи трещали по швам (вроде), но теперь с течением времени каждый может согласиться, что он был довольно солидным вратарем.

Большую часть своей карьеры ирландец провел в Ньюкасле, который прошел период от почти славы к почти кризису, пока не наиграл на переход в Манчестер Сити. Как раз тогда, когда там начали крутиться большие деньги. Недооцененный (простите) аспект карьеры связан с тем, что на протяжении многих лет на Сент-Джеймс Парк он боролся за место в основе со Стивом Харпером – вратарем, который запросто мог бы быть №1 во многих других клубах.

Эдвин ван дер Сар

"Он точно там, среди моих лучших подписаний", – сказал сэр Алекс Фергюсон в 2009 году. Учитывая компаньонов, вхождение Эдвина ван дер Сара в этот список является комплиментом. Фергюсон признал, что МЮ должен был подписать нидерландца в 1999 году, когда ушел Петер Шмейхель, но благодаря одному из самых ярких футбольных "лучше поздно, чем никогда" он все же неплохо проявил себя на Олд Траффорд.

Шмейхель – единственный вратарь, выигравший больше него титулов в Премьер-лиге (5 против 4-х) а еще голландец отбил пенальти, который помог его команде выиграть Лигу чемпионов в 2008-м – тоже неплохо. И давайте не забывать о его четырех годах в Фулхэме: ван дер Сар был, очевидно, самым важным подписанием "Коттеджеров" для высшего пилотажа в АПЛ после выхода в элиту в 2001 году.

Давид Де Хеа

Если вы придерживаетесь мнения, что после ухода Фергюсона на Олд Траффорд наступили мрачные времена, то представьте Манчестер Юнайтед без Давида Де Хеа. Его успешная борьба за место в основе сборной Испании лишь подчеркивает, насколько добротно он выступал с тех пор, как перебрался в Премьер-лигу в 2011 году и вступил в борьбу за марку лучшего голкипера планеты.

Бывший тренер вратарей Юнайтед Эрик Стил рассказывал историю, что помнит только два пропуска игр Фергюсоном: первый раз, когда женился его сын, второй – когда он воочию просматривал Де Хеа. Бывший партнер по команде Димитар Бербатов еще более категоричен: "Де Хеа, ты супермен, парень. Ты можешь поймать пулю".

Дэвид Симен

Довольно соблазнительно не брать в список вратаря самоуверенно выбравшего себе прозвище, но "Безопасные руки" – это действительно уместно. Симен был частью великой обороны, которую Арсен Венгер получил в наследство в Арсенале и решил сохранить и усовершенствовать.

Несмотря на изнурительную слабость с дальними ударами, Симен был целостным вратарем, который сочетал в себе блестящую реакцию (с известным абсурдным сейвом против Шеффилд Юнайтед в полуфинале Кубка Англии-2002) с командирскими функциями в штрафной. Вы, очевидно, отойдете в сторону если этот пышноволосый "усач" подойдет к вам.

Видео сумасшедшего сейва Симена:

Петр Чех

Форма Чеха испортилась в последние несколько лет, но на своем пике он был ближайшим, кого видела АПЛ, до уровня Петера Шмейхеля. Это разные личности, но их поразительная "физика" была схожей – Чех в Челси сформировал человека, которому "никогда не забьешь".

Особенно в те ранние годы на Стэмфорд Бридж Чех был выдающейся частью легендарного скелета, собранного вместе Жозе Моуринью, а его игра на линии ворот была важной для трех из пяти титулов Премьер-лиги, завоеванных Челси (он также получил чемпионскую медаль в сезоне 2014/15, но тогда основным был Тибо Куртуа).

В наше время, когда вратари обязаны играть ногами, Чех походит на человека из прошлого. Но такое прошлое было.

Петер Шмейхель

Выглядит несколько странным, что Шмейхель был "единственным" в Манчестер Юнайтед в течение восьми лет. Кажется, что он был там несколько поколений; колос как физически, так и личностно, не столько игрок, как икона, непреклонный камень первой большой команды Алекса Фергюсона.

Шмейхель не делал так много сейвов, но испуганные форварды не могли ему забить. И это, конечно, лучшее отличие его качества, которое Юнайтед в течение безумных шести лет искал, кем заменить. "Вратари иногда выигрывают для вас матчи. И Петер Шмейхель выиграл больше игр, среди всех вратарей, которых я когда-либо видел", – сказал как-то Райан Гиггз.