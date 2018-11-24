Ювентус готовит сенсационный трансфер Де Хеа, – Tuttosport

Туринский Ювентус склоняет известного агента Жорже Мендеша к содействию в переходе из английского Манчестер Юнайтед его звездного клиента – Давида Де Хеа.

Боссы "зебр" провели переговоры с португальским посредником по трансферу 28-летнего кипера МЮ, сообщает Tuttosport.

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Суперагент ведет дела Де Хеа, контракт которого с "красными дьяволами" завершает действие после сезона 2018/19. Юнайтед имеют опцию автоматического продления соглашения на 12 месяцев (до лета 2020-го), но рискуют потерять испанца бесплатно, если активируют ее.

В нынешнем сезоне Давид Де Хеа провел 12 матчей в АПЛ, но только в одном сумел оставить ворота сухими. Ранее стало известно, что Манчестер Юнайтед может заменить Де Хеа вратарем сборной Англии.

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