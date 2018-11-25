Де Хеа може перейти в ПСЖ і стати найбільш високооплачуваним голкіпером світу – клуб зекономить гроші продажем Неймара

Воротар Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа влітку може змінити прописку з солідною надбавкою до зарплати.

Парі Сен-Жермен планує безкоштовно підписати іспанського голкіпера, в якого влітку завершується контракт з Манчестер Юнайтед. Де Хеа досі не підписав з "дияволами" нову угоду, тому преса продовжує розкручувати навколо нього чутки.

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Французький клуб нібито готовий зробити Давіда найбільш високооплачуваним голкіпером світу, запропонувавши зарплату в розмірі 300 тисяч фунтів на тиждень. Таким чином за сезон він зароблятиме близько 15,5 мільйона фунтів, а за весь 4-річний контракт збагатиться на 60 млн, повідомляє Daily Mail.

Зараз іспанець отримує на Олд Траффорд 200 тисяч фунтів на тиждень. До того ж, він не зовсім задоволений становищем команди, яка не демонструє позитивних результатів, тому з радістю змінить клуб. Головний тренер Жозе Моурінью категорично проти такого розвитку подій.

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ПСЖ хоче зекономити гроші для Де Хеа продажем Неймара в Реал, додає джерело. Парижани намагаються збалансувати атакувальну та захисну лінію і будуватимуть проект навколо Кіліана Мбаппе.

У нинішньому сезоні Давід Де Хеа провів 13 матчів в АПЛ, але лише двічі зумів залишити ворота сухими. Раніше стало відомо, що Манчестер Юнайтед може замінити Де Хеа воротарем збірної Англії.