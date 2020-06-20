Де Хеа – самый переоцененный вратарь, я бы подрался с ним, – легенда Манчестер Юнайтед

Экс-хавбек МЮ Рой Кин резко раскритиковал голкипера манкунианцев Давида Де Хеа по мотивам матча против Тоттенхэма (1:1).

"Меня невероятно тошнит от этого вратаря. Я бы подрался с ним в перерыве. Самый переоцененный вратарь, которого я видел за долгое время", – заявил Кин для Sporf.

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед – 1:1 – видео голов и обзор матча

В матче 30-го тура чемпионата Англии против Тоттенхэма Де Хеа неудачно отбил мяч, срезав его в собственные ворота.

В нынешнем сезоне АПЛ Де Хеа провел 30 матчей, в которых пропустил 31 мяч. После 30-ти туров Манчестер Юнайтед расположился на 5-й строчке турнирной таблицы.

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