Де Хеа – найпереоціненіший воротар, я б побився з ним, – легенда Манчестер Юнайтед

Екс-хавбек МЮ Рой КІн різко розкритикував голкіпера манкуніанців Давіда Де Хеа за мотивами матчу проти Тоттенхема (1:1).

"Мене неймовірно нудить від цього воротаря. Я б побився з ним в перерві. найпереоціненіший воротар, якого я бачив за довгий час", – заявив Кін для Sporf.

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У матчі 30-го туру чемпіонату Англії проти Тоттенхема Де Хеа невдало відбив м'яч, зрізавши його у власні ворота.

У нинішньому сезоні АПЛ Де Хеа провів 30 матчів, в яких пропустив 31 м'яч. Після 30-ти турів Манчестер Юнайтед розташувався на 5-й сходинці турнірної таблиці.

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