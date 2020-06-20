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Де Хеа – найпереоціненіший воротар, я б побився з ним, – легенда Манчестер Юнайтед

12:20 - Читать на русском
Де Хеа – найпереоціненіший воротар, я б побився з ним, – легенда Манчестер Юнайтед
Давід Де Хеа / Фото GWP

Екс-хавбек МЮ Рой КІн різко розкритикував голкіпера манкуніанців Давіда Де Хеа за мотивами матчу проти Тоттенхема (1:1).

27’ Стевен Бергвейн
 
Бруну Фернандеш 81’
27’ Стевен Бергвейн
81’ Бруну Фернандеш

"Мене неймовірно нудить від цього воротаря. Я б побився з ним в перерві. найпереоціненіший воротар, якого я бачив за довгий час", – заявив Кін для Sporf.

Тоттенхем – Манчестер Юнайтед – 1:1 – відео голів та огляд матчу

У матчі 30-го туру чемпіонату Англії проти Тоттенхема Де Хеа невдало відбив м'яч, зрізавши його у власні ворота.

У нинішньому сезоні АПЛ Де Хеа провів 30 матчів, в яких пропустив 31 м'яч. Після 30-ти турів Манчестер Юнайтед розташувався на 5-й сходинці турнірної таблиці.

Де Хеа роками тягнув МЮ, але тепер стане зайвим – майстерний вихованець кинув виклик і перевершив іспанця

blog_ava
Тоттенхем – Манчестер Юнайтед – 1:1 – відео голів та огляд матчу
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Теги
Рой Рой Кін Тоттенхем - Манчестер Юнайтед Давід Давід Де Хеа Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія
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