Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби имеет лучший из всех тренеров из топ-10 европейских чемпионатов показатель набранных очков в первой части сезона, включающий в себя 2021 год, сообщает Sabah.

Луческу ожидает рост УПЛ со следующего сезона

Средний показатель донецкой команды составляет 2,61 очка за матч (47 пунктов в 18 матчах УПЛ). Такой результат позволил итальянскому наставнику "горняков" опередить по этому показателю Юлиана Нагельсмана из Баварии (2,52), Мирчу Луческу из Динамо (2,5), Хосепа Гвардиолу из Манчестер Сити (2,5), Абдулу Авджи из Трабзонспора (2, 42), Симоне Индзаги из Интера (2,42), Карло Анчелотти из Реала (2,42) и других.

Интересно, что топ-10 замыкает еще один представитель из УПЛ – Игор Йовичевич из СК Днепр-1.

Напомним, на зимнюю паузу Шахтер ушел на первой строчке турнирной таблицы УПЛ, опережая Динамо на два пункта.

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