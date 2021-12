Вже зовсім скоро українці пересядуть із офісних столів за святкові. Грамотний патімейкер знає, що нормальне новорічне застілля неможливе без правильного музичного супроводу, однак при підготовці особистого "діджей-сету" необхідно проявити обережність. Кілька неправильних треків – і Ви отримаєте скандал, як після публікації плейлиста збірної України на Євро-2020.

Звісно ж, більшість наших читачів у цей день надасть перевагу популярним або культовим артистам. Лідери збірної увімкнуть улюбленого Моргенштерна, зірки Шахтаря танцюватимуть запальну румбу, а Олександр Петраков може святкувати під сет своєї доньки-діджейки – але навряд чи 31 грудня хтось згадає пісні, пов'язані з українським футболом. Між тим, шлягерів про рідний ногом'яч назбиралося дуже багато. Згадаймо ж бодай частину з них!

Стадіонні хіти

Червона рута

Мабуть, головна пісня українських футбольних фанатів, якщо не згадувати про національний гімн. Велике творіння Володимира Івасюка, написане ще у 1970 році, цілком можна назвати неофіційним гімном вітчизняних вболівальників – його співають на кожному матчі збірної й регулярно виконують на трибунах під час чемпіонату.

"Червона рута" вшита у культурний код нашого народу. У 2020-х роках вона звучить так само круто, як і в 1970-х, хоча другий куплет на стадіонах часто співають не так злагоджено, як перший.

Воины света

Весна 2014 року стала найтрагічнішим періодом у історії незалежної України. Одразу після перемоги Майдану російські війська почали окупацію Криму, а вже у квітні бойовики захоплювали держустанови на Сході й півдні. Український футбол, який часто повторює мантру про "внє політікі", ці події не обійшли – клуби з Донбасу покинули рідні терени, ультрас стали на боротьбу з ворожими активістами, а згодом почали записуватись у добровольчі батальйони.

Саме на цьому тлі 1 березня 2014 року вийшла у світ пісня білоруського гурту "Ляпіс Трубецкой" про Воїнів світла. Ніхто і не помітив, як швидко вона стала гімном українських патріотів й прижилася на стадіонах – а тоді вони збирали десятки тисяч фанів. "Воинов света" у 2014-15 роках співали під час кожного матчу, а найбільше її полюбили в Дніпрі, де тема війни була особливо актуальною. Перед варшавським фіналом Ліги Європи гурт "Brutto" навіть висловив особливі побажання "синьо-біло-блакитним", знову заспівавши "Воїнів".

Нині гурту "Ляпіс Трубецкой" не існує, а до поведінки Сергія Міхалка у спільноти зібралося немало питань. Тим не менш, "Воинов света" досі вмикають на стадіонах у Дніпрі, Харкові та інших містах.

Хлопці з Бандерштадту

Львівська класика. Пісня була написана ще у 1991 році легендарними "Братами Гадюкіними" й увійшла у однойменний альбом, а київський гурт "Кому вниз" переробив її у 2011 році. Стара версія тішить фірмовим мажорним стилем, який важко описати словами – "Гади" залишились унікальними в своєму звучанні.

"Кому вниз", своєю чергою, перевів це творіння у жанр важкого року, зробивши з "Хлопців" гучний локально-патріотичний маніфест (і теж вийшло круто). Цей формат ідеально підійшов для ультрас.

Пісню полюбила уся Україна, але стадіонним шлягером вона стала тільки у Львові (що і логічно). Від перегляду виконання "Хлопців з Бандерштадту" фанатами Карпат досі йдуть мурашки по шкірі.

Спят курганы тёмные

Улюблена пісня фанатів донецького Шахтаря. Локальна за характером, але відома практично всій Україні, вона стала неабияк популярна на Донбасі – це і не дивно, адже "Спят курганы тёмные" була записана у 1939 році для фільму "Велике життя" про труд шахтарів. Її найвідомішим виконавцем є Марк Бернес (один з протагоністів кінострічки), але конкретно у фільмі її співав шкідник Макар Ляготін.

Ця пісня, на жаль, не залишилась без опіки російської пропаганди та її проповідників, однак у самій пісні немає нічого, крім поваги до шахтарської праці та рідного краю. Для фанатів "гірників", змушених жити у чужих містах, цей контекст особливо важливий.

Хіп-хоп / R&B / попреп / репкор

З хіп-хопом в Україні склалась цікава ситуація. Вітчизняне ком'юніті розвивало всі його елементи (графіті, діджеїнг, реп, моду) ще за часів СРСР, причому велика частина культових журналів, фестивалів та персонажів прийшла саме з наших теренів – втім, створити окремий сильний ринок не вдалося. Українські МС звикли працювати на всю пострадянську аудиторію (а її левова частина припадає на Росію), тож треків, пов'язаних з українським футболом, дуже мало – але вони є!

Вхід у змінному взутті – Динамо

Гурт, створений рівнянином Олександром Стегановим ще у 1989 році, вирізнявся на тлі колег "читкою" українською мовою (подібне рідко зустрічалося до середини 2010-х). Наприкінці 1990-х "ВУЗВ" давала десятки концертів, а її кліпи крутили на провідних телеканалах. "Вхід у змінному взутті" став одним із найважливіших реп-колективів в українській історії – саме тут починав Потап і його партнер UGO, а засновник групи у 2000-х та 2010-х писав для Юрка Юрченка, XS та "Время и Стекло".

Перший альбом "Планове засідання", виданий у 1997 році, залишився найуспішнішим, а одним із його хітів став трек про Динамо Київ. Він і за нинішніми стандартами виглядає досить свіжо, чому сприяє "закос" під кумирів із Cypress Hill. "Хто за Лобана скаже "А"? Хто за Блохіна скаже "гоу"? Here we go!"

ТНМК – Та ти шо

Про ТНМК немає сенсу говорити багато. Всі знають, всі обожнюють, всі дякують за щасливе дитинство, незалежно від музичних уподобань. Бенгер "Та ти шо" з альбому "Пожежі міста Вавилон" 2004 року розказував про пангалактичні успіхи Неньки, шокував полтавським корінням Брітні Спірс і демонстрував, як металісти з Korn виконують гімн України замість Олександра Пономарьова. Найбільше ж він тішив вітчизняних футбольних вболівальників.

З перших секунд Дмитро Джулай і Денис Босянок повідомляли нам про перемогу збірної України в фіналі чемпіонату світу, а далі Фоззі й Фагот розповідали, як так сталося: "У чвертьфіналі обіграли Гваделупу, далі Аргентина пішла у дупу. Батістута плакав, а я ржав – ха-ха, ледве рота не зламав".

Трек отримав нове життя у 2019 році, коли збірна України реально стала чемпіоном світу (нехай і на юнацькому рівні). Фінал коментували Дмитро Джулай і Денис Босянок, але замість Китаю "жовто-сині" порубали Корею. "Сподіваюся, що тепер Фоззі зв'яжеться із групою Korn і вони таки заспівають Гімн України", – жартував Джулай у інтерв'ю "Футбол 24".

Граф – Днепр должен жить

Дніпровський репер Граф не став зіркою жанру. На жаль, класних текстів і подачі замало, якщо ти бажаєш бути популярним репером – необхідні ще й модна музика та відповідність трендам. Граф відстав у цьому плані вже на початку 2010-х, залишившись нішевим артистом-текстовиком, однак він зберіг повагу фанатів рідного Дніпра.

Трек і кліп "Днепр должен жить" з'явився у 2017-му, коли ФК Дніпро понизили в класі одразу до Другої ліги. Він став маніфестом дніпрян, вірних синьо-біло-блакитним кольорам.

Дотепно, що у кліпі поруч з лідерами вболівальників Дніпра стоїть один із головних працівників прес-служби СК Дніпро-1 – про ставлення ультрас до цього клубу зайвий раз говорити не треба.

Bonus track: ТНМК – Я чекаю на вікенд

Власне, назвати це творіння "конголезців" треком не можна, але й обійти його увагою було б несправедливо. Куплет і приспів були написані у 2009 році спеціально для "Футбольного вікенду" з Олександром Денисовим. Легендарна 42-секундна заставка – мабуть, найкраще, що було у цій передачі, адже тільки до неї у вболівальників не виникало питань

Рок / попрок / альтернатива

Брати Гадюкіни – Карпати програли футбол

Хітяра "Гадів" з альбому "Було не любити" 1994 року не розказує про вітчизняний футбол. Вона – про "житіє, як доміно – в тебе завжди дупель пусто". Черговий програш Карпат у цій пісні є лишень одним із елементів, які доводять Василя до "смертельної дози ковбаси". Тим не менш, уявити український чемпіонат без даного шлягеру неможливо, а шлягер без чемпіонату міг взагалі не народитись.

Слово Ігору Мельничуку – басисту "Братів Гадюкіних" і автору шедевра:

Я часто ходив із товаришем на матчі Карпат. У той період була якась невдала смуга: наші футболісти програли 5 чи 6 домашніх ігор. Така ситуація розривала мені серце. І от їду я трамваєм, на плечі – гітара. Квитка не купив, бо забув гроші, у кишенях – порожньо. Нізвідки вигулькнули два мужики-контролери. Вивели мене із салону. Я їх послав нахрін: "Бабок нема – який штраф?!"



Їду далі в цьому трамваї. Стою біля заднього вікна і стежу за шпалами, які виринають з-під вагона. Зненацька фраза в голові: "Житіє як доміно, в тебе завжди дупель пусто". Наклалися Карпати – буквально вчора ходив на матч і став свідком чергової поразки – є початок нової пісні. Тож іноді для чогось значущого достатньо не придбати трамвайного квитка (Усміхається).

Пісня виявилась вічною. У Карпат в історії незалежної України були тимчасові злети, але здебільшого львів'яни зірок з неба не хапали. Ну, а в останні 5-7 років кожен другий звіт матчу "левів" можна було починати зі слів "Снікерс, баунті, стіморол...".

Юркеш – Мундіаль

Юрко Юрченко – такий собі Тоттенхем від української музики. Його проекти завжди були цікавими й отримували визнання серед вузького кола поціновувачів, але до вершини вітчизняного медіаринку вони не дісталися. Втім, у середині "нульових" так не здавалося, адже його панк-гурт "Юркеш" задавав жару. Особливо він запам'ятався українським футбольним вболівальникам.

У 2005 році наша збірна кваліфікувалася на дебютний і поки що єдиний чемпіонат світу. Тоді ж вийшла пісня "Мундіаль", з якою "Юркеш" намагався пробитись на Євробачення. Юрченко продовжив лінію ТНМК з "Та ти шо", викрутивши треш на максимум. "Я куплю дерматинові кеди. До Німеччини сім годин. Прогрівайте, хлопці, мопеди – Україна - Бразілія 7:1".

Будемо сподіватись, що ця пісня стане такою ж пророчою, як і "Та ти шо". Але для початку необхідно пройти Шотландію.

С.К.А.Й – Ми – це Динамо, Динамо – це ми

Українські клуби завжди мали шалені проблеми з нормальними піснями про свій клуб. Як правило, про його велич співали ноунейми у стилі дешевої дискотеки 80-х, а текст на 99% відсотків складався із банальностей. Звісно ж, такі треки ніхто не слухав. Довгий час ця проблема була характерною і для Динамо, однак у 2011 році кияни вразили публіку несподіваною колаборацією з групою С.К.А.Й.

Засновник пабліку "Друзі Динамо" Костянтин Федорів у одному з інтерв'ю розповідав, що нову пісню про улюблений клуб Ігор Суркіс замовляв Потапу. Розчаровані автори проекту вирішили зіграти на випередження, попросивши С.К.А.Й "написати щось свідоме". Гурт погодився, презентувавши "Ми – це Динамо, Динамо – це ми" перед матчем проти Чорноморця у сезоні 2011/12.

З того часу і донині динамівці виходять на поле саме під цю композицію. Драйв, модний звук і популярний гурт, який щиро вболіває за Динамо – ось і весь рецепт успішного сприйняття композиції футбольними фанами. Навіть вболівальники Шахтаря визнають, що пісня вийшла крутою.

MOZGI – Динамо Київ чекає на гол

Потап все одно записав пісню про Динамо, але на два роки пізніше. Репер і продюсер виконував її разом з артистами свого лейблу – в "лайві" це виглядало не дуже симпатично, але студійна версія звучить непогано. Принаймні, вона сучасна, стадіонна й зроблена зі знанням справи.

Втім, стати народним хітом завадила неоднозначна репутація Олексія Потапенка та його лейблу, яка особливо постраждала після 2014 року.

Gogol Bordello – "Як тебе не любити, Києве мій" / "Динамо"

Інтернаціональний колектив, заснований ексцентричним киянином Євгеном Гудзем у США ще в 1999 році, прославився своїм фолк-роком і джипсі-панком. В музиці "Gogol Bordello" поєднуються балканські, українські, циганські, латиноамериканські та інші народні мотиви – завдяки їм гурт отримав статус культового у своєму напрямі. Втім, про Батьківщину (в тому числі й малу) Гудзь ніколи не забував.

На альбомі "Моя циганіада" від 2011 року знайшлося місце одразу двом композиціям про столицю України. В обох йому допоміг фан-клуб Динамо – Гудзь переспівав "Як тебе не любити, Києве мій" і динамівську версію пісні "Едет пьяный фанат на выезд". На альбомі вона отримала назву "Динамо". Круто!

Гудзь не був би Гудзем, якби обмежився звичайним переспівуванням без перфомансу. У 2011 році він приїхав у Москву й заспівав перед тамтешньою публікою про Динамо – та ще й наголосив, що пісню подарували київські фанати.

"Демьяненко, Блохин, Бессонов наши идеалы,

Мы ждем когда откроют дверь на стадион Динамо.

У всех мы на устах, в общественных местах

И верим мы в успех в Лужниках, в Лужниках"

ТНМК – Металіст

У топ не хотілося вносити різноманітні гімни клубів, адже більшість з них не набули великої популярності в народі. Втім, обійти увагою гімн старого Металіста, написаний ТНМК у 2008 році, просто неможливо.

Творіння харківського гурту важко назвати треком для ротації на радіо чи на Spotify. Це – типовий футбольний гімн з записом зарядів ультрас та гучним приспівом, який має повторювати публіка на ОСК. Тим не менш, вже сам факт виконання культовою групою є примітним для українського футболу, та і загалом пісня звучить драйвово.

Нумер 482 – Черноморец

Чорноморець у 2005 році несподівано виявив прогресивність поглядів, замовивши у одеського гурту "Нумер 482" сучасну пісню під вихід команди на поле. На офіційному сайті клубу навіть запустили голосування щодо цього рішення – із 900 голосів 800 підтримали трек (хоча цілком можливо, що результат накрутили). З огляду на кількість постів у ВК з цією піснею у пабліках фанатів "моряків", трек дійно полюбили.

А група досі існує. Вона перейшла на українську мову й навіть взяла участь у 8 сезоні Х-фактору, вибувши із боротьби в команді Андрія Данилка. Там же опинилися "KAZKA" та "Юркеш", які прорвалися у прямі ефіри. Ось такий поворот.

Тартак – Україно, забивай

Олександр Положинський – експерт у створенні пісень, присвячених чому-небудь. От і збірна України не залишилась без уваги. Якщо Вам більше 20 років і ви не чули "Україно, забивай", то Ви, вочевидь, ніколи не вболівали за "синьо-жовтих" і ніколи не вмикали М1, а українська музика просто не відповідає Вашому смаку.

Пісня була записана у 2006 році на підтримку підопічних Олега Блохіна, яким вдалося пробитись на Мундіаль у Німеччині. Магія творчості "Тартака" спрацювала – Україна вийшла у чвертьфінал ЧС-2006!

Був'є – Ось тобі моя рука

Через 12 років Олександр Положинський знову прийшов на допомогу збірній, записавши пісню й знявши кліп на підтримку команди Андрія Шевченка у відборі до Євро-2020. Вочевидь, композиції у виконанні лідера "Тартака" та "Був'є" являють собою якесь особливе заклинання на успіх України, адже цей турнір також завершився виходом у чвертьфінал!

Олександре, не підведи! Нам потрібен новий хіт перед плей-офф кваліфікації на ЧС-2022!

Поп-музика

Тамара Гвердцителі – Віват, Король

У 1989 році Олег Блохін завершував кар'єру гравця. Церемонія проводів бомбардира розтягнулася на три дні й включала у себе концерт з топ-зірками естради та прощальним матчем збірної СРСР проти збірної світу. Пісня "Віват, Король", написана поетом Юрієм Рибчинським та композитором Генадієм Татарченком для грузинської співачки Тамари Гвердцителі, пролунала на обох івентах – і саме під неї Блохін виконав коло пошани.

Цікаво, що у 2021 році під цю ж пісню коло пошани на НСК Олімпійський виконав інший київський бомбардир – Артем Мілевський. Блохін на цей факт аж ніяк не образився.

Олена Вінницька & Mad Heads XL & GaVaNa – Україно, вперед

Чи то в 2006 році футбол в Україні дійсно став настільки популярним, чи то Григорій Суркіс постарався, але факт залишається фактом – перед виступом "синьо-жовтих" на Мундіалі українська естрада випускала пісні про збірну, немов конвеєр. Більшість з них крутили на М1, однак "Україно вперед" ще й отримала статус рекламного саундтрека – її вмикали на телеканалах до та після матчів національної команди.

Вочевидь, саме тому композиція і стала однією з найвідоміших в історії українського футболу.

Oceana – Endless Summer

Ця композиція – особлива для футболу в Україні, адже вона стала офіційним гімном Євро-2012. На момент презентації у 2012 році ставлення публіки до Endless Summer було скептичним, адже УЄФА вперто ігнорувало національні особливості країн-господарок – атрибутика виглядала пластмасово й комерційно.

Втім, влітку 2012-го пісня афро-мартиніканської співачки реально стала хітом (УЄФА не прогадав), а для українських вболівальників "Ошанна" стала приємною згадкою про знаменну подію.

Гайтана – Шахтер чемпион

Якщо Динамо у пошуках сучасної пісні про свій клуб співпрацювало зі С.К.А.Й, то Шахтар пішов традиційним шляхом, замовивши російськомовну пісню у поп-співачки. Вибір впав на Гайтану, а для посилення ефекту в бій кинули футболістів, фан-клуб "гірників" і навіть Мірчу Луческу – вони взяли участь у кліпі. Причому трек був розроблений під ротацію на радіо та ТВ-каналах.

Ефект виявився протилежним. Більшість вболівальників на футбольних сайтах насміхалася над пафосністю доволі банальної пісні – при всій повазі до Гайтани, це була карикатурна й далека від сучасного звуку попса у найгіршому її розумінні. Феєрична акторська гра Гая, Селезньова, Срни та Раца разом із дешевою режисурою теж не додавали поваги серед меломанів і футбольної спільноти. Замість народного хіта Україна отримала вічний мем.

З іншого боку, вийшло настільки "крінжово", що навіть весело. Через 10 років після виходу кліпу всі його мінуси сприймаються з посмішкою, а після третьої чарки (до речі, тут могла бути ваша реклама) приспів "Шахтер, Шахтер, наша лучшая команда" виглядає просто шедеврально.

Леррі Він, Наталя Могилевська, Анна Седакова, Екс-Президенти – Бело-синий самый сильный

Класична поп-естрада "нульових" співала і про Динамо. Важко сказати, наскільки пісня "Бело-синий самый сильный" була популярною і чи викликала вона якийсь хейт, але про неї точно знали – і до появи С.К.А.Й цей варіант "гімну вболівальників" виглядав більш-менш гідно. Тим не менш, стати такою ж знаковою, як "хіт" Гайтани, ця пісня не змогла.

PATSYKI Z FRANEKA – ЖовтоСині

Найбільш свіжа пісня про український футбол. Івано-франківський гурт "PATSYKI Z FRANEKA" презентував його всього півроку тому, перед Євро-2020, і особливо сильно просувався на каналах "Футбол" – власне, соліст групи часто зависав у прямих ефірах до та після матчів. Можна по-різному ставитись до сучасної музики, але це дійсно модний україномовний поп-трек, причому для лайвових виступів на велику аудиторію. Ідеальний вибір для стадіонів.

Словом, музики про український футбол вистачить на всі новорічні свята. А яка пісня на цю тему стала улюбленою для вас? Пишіть у коментарях!

