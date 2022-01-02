Роберто Де Дзербі і Мірча Луческу / Фотоколаж з відкритих джерел

Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі має найкращий серед усіх тренерів з топ-10 європейських чемпіонатів показник набраних очок у першій частині сезону, що включає у себе 2021 рік, повідомляє Sabah.

Луческу очікує на ріст УПЛ з наступного сезону

Середній показник донецької команди становить 2,61 очка за матч (47 пунктів у 18 матчах УПЛ). Такий результат дозволив італійському наставнику "гірників" випередити Юліана Нагельсмана з Баварії (2,52), Мірчу Луческу з Динамо (2,5), Хосепа Гвардіолу з Манчестер Сіті (2,5), Абдулу Авджі з Трабзонспора (2,42), Сімоне Індзагі з Інтера (2,42), Карло Анчелотті з Реала (2,42) та інших.

Цікаво, що топ-10 замикає ще один представник з УПЛ – Ігор Йовічевіч з СК Дніпро-1.

Нагадаємо, на зимову паузу Шахтар пішов на першій сходинці турнірної таблиці УПЛ, випереджаючи Динамо на два пункти.

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