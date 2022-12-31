Луческу ожидает рост УПЛ со следующего сезона
Главный тренер Динамо Мирча Луческу положительно смотрит на будущее украинского первенства.
"Уровень УПЛ сильно упал! Многие команды исчезли. Только сейчас они начинают возвращаться. Днепр это сделал, возвращается Металлист, который вскоре выйдет в наивысший дивизион. Ушедшие из футбола люди возвращаются.
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Тогда они сдались, потому что увидели, что Шахтер очень легко все выиграет. Но сейчас люди с возможностями возвращаются! В следующем году будет максимально сбалансирован чемпионат. За последние пять лет появились другие команды, но они не на уровне предыдущих", – цитирует Луческу Gazeta Sporturilor.
После 18 туров УПЛ Динамо расположилось на второй строчке, отставая от Шахтера на два очка.
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