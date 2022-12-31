"Уровень УПЛ сильно упал! Многие команды исчезли. Только сейчас они начинают возвращаться. Днепр это сделал, возвращается Металлист, который вскоре выйдет в наивысший дивизион. Ушедшие из футбола люди возвращаются.

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Тогда они сдались, потому что увидели, что Шахтер очень легко все выиграет. Но сейчас люди с возможностями возвращаются! В следующем году будет максимально сбалансирован чемпионат. За последние пять лет появились другие команды, но они не на уровне предыдущих", – цитирует Луческу Gazeta Sporturilor.

После 18 туров УПЛ Динамо расположилось на второй строчке, отставая от Шахтера на два очка.

Золотой темп Динамо, старые проблемы Шахтера, неудачное расширение и бриллианты в провинции – итоги первой части УПЛ