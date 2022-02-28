Никита Федотов, ехавший из Испании подписывать соглашение с Металлистом, заключил другой контракт – теперь он защищает родные земли от российских захватчиков.

"Я ехал из Мукачево в Харьков – подписывать контракт с Металлистом. Соглашение уже было готовым – об этом мне написали в час ночи, поэтому я сел в поезд. В семь утра позвонил отец – он у меня военный, прошел АТО и Афганистан. "Сынок, началась война".

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Семья в панике, а я в вагоне. Приехал в Днепр и принял для себя решение, что буду бок о бок с отцом. В ряды ВСУ вступить не мог, потому что у меня нет боевого опыта, поэтому записался в территориальную оборону. Мне выдали оружие, выполняю поставленные задания. Считаю, что для нас, украинцев, нет серьезных врагов. Людей с нашим характером просто нет. Мы готовим коктейли Молотова, ложимся под танки, голыми руками разоружаем врага.

Сначала, конечно, был страх и непонимание, что происходит и как происходит. Не понимал масштабов. Но чем ближе доезжал к родному городу, тем спокойнее становилось. Осознавал: из своего города никуда на Запад уезжать не хочу. Здесь мой дом, моя семья, поэтому я обязан остаться.

Ночую дома. Обычно в 7 утра – подъем, меня забирают, везут на определенный участок и дают задание. Пока, конечно, меня никто вперед пускать не будет. Поэтому помогаю эвакуировать жителей, содействую волонтерам, занимаюсь медийным направлением, набираюсь опыта у старших коллег. Мама, брат и моя возлюбленная отправились в волонтерство. Словом, работаем всей семьей.

Пули, слава Богу, еще не летали, но был рядом с участком, где работала ПВО – сбивали вражеские ракеты. Ну и ловили одного дезертира. Это пока – максимум. Надеюсь, этот максимум так и останется", – цитирует Никиту Федотова Спорт 24.

Напомним, 21-летний воспитанник Шахтера ранее выступал за Полтаву и Полесье, а последним его клубом стал испанский Монтихо.

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