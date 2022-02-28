Італійський фахівець з усіма своїми помічниками ухвалив рішення повернутись на батьківщину. Перед відльотом він звернувся до українців.

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"Ми зараз вирушаємо додому і зможемо обняти всіх наших близьких. Для нас це добре. Але насправді нам боляче, адже тут є наші друзі, наші українські гравці, які живуть у дуже складний момент. Досі триває війна. Ми не будемо щасливими, допоки вона не завершиться. Всіх обіймаємо, слава Україні", – заявив Де Дзербі.

Раніше Роберто зазначав, що покине Київ і саму Україну лише тоді, коли буде впевнений у безпеці своїх підопічних. Нині наші землі покинули усі легіонери Шахтаря.

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