"Я решил изменить пятерых игроков, чтобы добавить больше энергии. Я очень рад игре, ребятам, а не результату. Мы очень пострадали в последних двух матчах. Сегодняшний ответ был фантастическим. У меня нет сомнений относительно уровня людей в раздевалке. Это замечательно. .

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Я не удивлен. Люблю своих игроков, это честь здесь работать. Я честен, когда так говорю. Уровень футболистов фантастический. Против Вулверхэмптона была моя самая лучшая игра как тренера. Теперь нам нужно подготовиться к следующей встрече в четверг с Манчестер Юнайтед.

Я думаю, что мы заслуживаем достичь нашей цели – еврокубков, но посмотрим. Каждый день приятно учиться чему-нибудь у футболистов. Они отличные, отличные игроки. В этом году у нас есть еще один вызов. Самое главное – не потерять нашу ДНК и стиль", – цитирует наставника BBC.

Брайтон занимает восьмую строчку, имея в своем активе 52 балла. От зоны еврокубков команду Де Дзерби отделяет всего два очка. Следующий матч "чайки" проведут против Манчестер Юнайтед 4 мая. Напомним, что итальянский наставник в сезоне 2021/22 работал с Шахтером.

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