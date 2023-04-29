"Я вирішив змінити п'ятьох гравців, щоб додати більше енергії. Я дуже радий грі, хлопцям, а не результату. Ми дуже постраждали в останніх двох матчах. Сьогоднішня відповідь була фантастичною. У мене немає сумнівів щодо рівня людей у роздягальні. Це чудово.

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Я не здивований. Люблю своїх гравців, це честь працювати тут. Я чесний, коли так говорю. Рівень футболістів фантастичний. Проти Вулверхемптона була моя найкраща гра як тренера. Тепер нам потрібно підготуватися на наступної зустрічі в четвер з Манчестер Юнайтед.

Я думаю, що ми заслуговуємо досягти нашої мети – єврокубків, але подивимося. Кожен день приємно вчитися чомусь у футболістів. Вони чудові, чудові гравці. Цього року у нас є ще один виклик. Найголовніше – не втратити нашу ДНК і стиль", – цитує наставника BBC.

Брайтон посідає восьму сходинку, маючи у своєму активі 52 бали. Від зони єврокубків команду Де Дзербі відділяє всього два очки. Наступний матч "чайки" проведуть проти Манчестер Юнайтед 4 травня. Нагадаємо, що італійський наставник в сезоні 2021/22 працював з Шахтарем.

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