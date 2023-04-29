В рамках субботней программы 34-го тура АПЛ было проведено несколько матчей. Отчёт читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2022/23, 34-й тур

Брайтон – Вулверхэмптон – 6:0

Голы: Ундав, 6, 66, Гросс, 13, 26, Уэлбек, 39, 48

Брентфорд – Ноттингем – 2:1

Голы: Тоуни, 82, Дасилва, 90+3 – Данилу, 45+1

Брайтон в домашнем матче против Вулверхэмптона побил несколько собственных рекордов. Традиционно сильная оборона Хулена Лопетеги пропустила от подопечных Роберто Де Дзерби аж шесть голов, не пропустив ни одного. Это была самая крупная победа "чаек" в истории выступлений в АПЛ.

Четыре мяча хозяева отгрузили еще до перерыва. Последний раз забить столько в первом тайме "чайкам" удалось аж 7 лет назад, во время выступлений в Чемпионшипе.

Особенно эффектными оказались голы Ундава. Денис открыл счет, расстреляв ворота после паса пяткой от Уэлбека. Он же провел и последний гол, воспользовавшись ошибкой Нуньеса в своей штрафной и красиво перебросив голкипера. Кроме немца, дубль оформили Уэлбек и Грос – это лишь пятый матч в истории АПЛ, когда в одной команде оказалось аж три игрока с 2+ забитыми мячами.

Энсисо отдал две голевые передачи. В возрасте 19 лет и 96 дней он стал самым молодым футболистом из Южной Америки, которому удалось отдать две голевые передачи в АПЛ. Хулио помог Брайтону приблизиться на расстояние двух очков к пятому месту – и это при двух матчах в запасе.

В параллельном матче Брентфорд одержал волевую победу над Ноттингемом. Подопечные Томаса Франка горели в счете до 82-й минуты, пока не забил Тоуни, а на 3-й компенсированной сработали замены "шмелей". Дасилва принял передачу от Оньеки и забил решающий гол – оба вышли на поле в середине второго тайма!

Вторая победа подряд Брентфорда позволила продолжить погоню за Брайтоном. Команда Ярмолюка держится на расстоянии двух очков от "чаек".

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